Определились все пары 4 раунда Кубка Англии

«Транмер Роверс» одолел «Уотфорд» в переигровке 3 раунда Кубка Англии (1:2) и в 1/6 финала сыграет с «Манчестер Юнайтед», который оказался сильнее «Вулверхэмптона» (1:0).
Все пары 4 раунда Кубка Англии
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм»
«Халл Сити» - «Челси»
«Манчестер Сити» - «Фулхэм»
«Транмер Роверс» - «Манчестер Юнайтед»
«Шрюсбери Таун» - «Ливерпуль»
«Борнмут» - «Арсенал»
«Нортгемптон Таун» - «Дерби Каунти»
КПР - «Шеффилд Уэнсдей»
«Брентфорд» - «Лестер Сити»
«Ковентри Сити» - «Бирмингем Сити»
«Миллуолл» - «Шеффилд Юнайтед»
«Рединг» - «Кардифф Сити»
«Вес Хэм» - «Вест Бромвич Альбион»
«Бернли» - «Норвич Сити»
«Ньюкасл Юнайтед» - «Оксфорд Юнайтед»
«Портсмут» - «Барнсли»