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Определились все пары 4 раунда Кубка Англии

сегодня, 02:02

«Транмер Роверс» одолел «Уотфорд» в переигровке 3 раунда Кубка Англии (1:2) и в 1/6 финала сыграет с «Манчестер Юнайтед», который оказался сильнее «Вулверхэмптона» (1:0).

Все пары 4 раунда Кубка Англии

«Саутгемптон» - «Тоттенхэм»

«Халл Сити» - «Челси»

«Манчестер Сити» - «Фулхэм»

«Транмер Роверс» - «Манчестер Юнайтед»

«Шрюсбери Таун» - «Ливерпуль»

«Борнмут» - «Арсенал»

«Нортгемптон Таун» - «Дерби Каунти»

КПР - «Шеффилд Уэнсдей»

«Брентфорд» - «Лестер Сити»

«Ковентри Сити» - «Бирмингем Сити»

«Миллуолл» - «Шеффилд Юнайтед»

«Рединг» - «Кардифф Сити»

«Вес Хэм» - «Вест Бромвич Альбион»

«Бернли» - «Норвич Сити»

«Ньюкасл Юнайтед» - «Оксфорд Юнайтед»

«Портсмут» - «Барнсли»

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