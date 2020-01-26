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Артета: «„Арсенал“ будет бороться за победу в каждом соревновании»

сегодня, 14:55
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Борнмута» в рамках 4-го раунда Кубка Англии.

Я думаю, что после победы их последней победы тренеру захочется продолжить показывать результат, он захочит развить его, создать некоторый импульс и придать уверенности команде. Я не ожидаю, что они расслабятся.

Мы будем бороться за каждое соревнование, в котором участвуем. Я знаю, что значит для нашего клуба выиграть это соревнование, и мы должны вернуться к победам. Нам нужно вернуться на вершину и чтобы все говорили о нас.

Ранее о матче порассуждал наставник «Борнмута» Эдди Хоу.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 15:34
В таком состоянии, также как и МЮ, если пройдут дальше, будут "пушечным мясом", для следующих соперников.
violent
violent
сегодня в 15:05
я посмотрю как он будет бороться против ман.сити 1 марта!!!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 15:01
Посмотрим
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