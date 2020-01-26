Артета: «„Арсенал“ будет бороться за победу в каждом соревновании»

Главный тренер «Арсенала» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Борнмута» в рамках 4-го раунда Кубка Англии.

Я думаю, что после победы их последней победы тренеру захочется продолжить показывать результат, он захочит развить его, создать некоторый импульс и придать уверенности команде. Я не ожидаю, что они расслабятся.

Мы будем бороться за каждое соревнование, в котором участвуем. Я знаю, что значит для нашего клуба выиграть это соревнование, и мы должны вернуться к победам. Нам нужно вернуться на вершину и чтобы все говорили о нас.