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«Арсенал» собирается подписать Хамеса Родригеса в январе

сегодня, 22:41

«Арсенал» намерен усилиться полузащитником «Реала» Хамесом Родригесом в январе, сообщили испанские СМИ.

Вероятно, «канониры» попытаются арендовать игрока. Конкурентом «Арсенала» в борьбе за Родригеса является «Эвертон». «Ириски» также планируют взять полузащитника в аренду.

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Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 23:45
Хамес прекрасный игрок,но он особенный,особенный тем,что может полностью раскрыться только тогда,когда вся игра построена на нем.В Реале же он "винтик" одного большого механизма.Так же он подвержен травмам и эти два обстоятельства вкупе не дают ему проявить себя на 100 в топ клубе
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил dimagas2
сегодня в 23:13
Кизила в мешок и с моста?
В Италии так бы и было уже (особенно в Неаполе), арсенальские терпилы же после каждого матча умудряются найти причину, по которой топовому М*дилу снова помешали проявить свой невероятный талант.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 22:55
Кизила в мешок и с моста?
goalaktika
goalaktika
сегодня в 22:53
Пусть это скорее случиться. Хамес загубил себя сам и как раз стал уровнем Арсенала. Там он возможно будет феерит
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 22:50
вот Хамеса не нужно отдавать зимой. Как и Иско. Бейла сбагрить и все.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 22:45
Знатоки могут подсказать, может ли он заменить по позиции М*дила? (хотя трудно описать позицию М*дила, это вроде что-то типа игрока, который выпрашивает у всех мячи и их теряет постоянно, или играющего маскота команды)

Я за любой трансфер на эту позицию любого полузащитника вплоть до третьего дивизиона Англии или ПФЛ... Хуже, чем лупоглазая тварь, все равно не будет. А уж если Хамес может то было бы просто космически!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 22:44
Было бы не плохо!
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