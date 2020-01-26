«Арсенал» собирается подписать Хамеса Родригеса в январе

«Арсенал» намерен усилиться полузащитником «Реала» Хамесом Родригесом в январе, сообщили испанские СМИ.
Вероятно, «канониры» попытаются арендовать игрока. Конкурентом «Арсенала» в борьбе за Родригеса является «Эвертон». «Ириски» также планируют взять полузащитника в аренду.
Я за любой трансфер на эту позицию любого полузащитника вплоть до третьего дивизиона Англии или ПФЛ... Хуже, чем лупоглазая тварь, все равно не будет. А уж если Хамес может то было бы просто космически!
Я за любой трансфер на эту позицию любого полузащитника вплоть до третьего дивизиона Англии или ПФЛ... Хуже, чем лупоглазая тварь, все равно не будет. А уж если Хамес может то было бы просто космически!