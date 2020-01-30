ГлавнаяНовости

Клопп: «Уверяю вас, мы не чувствуем, что всё уже решено»

сегодня, 02:21
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (2:0) в перенесённом матче 18-го тура АПЛ и отрыв мерсисайдцев в 19 очков от ближайшего преследователя («Манчестер Сити»).

Мы многое могли бы сделать лучше, но на поле была всего одна команда, которая заслуживала победы. Мы могли бы лучше играть в пас, лучше обороняться. Но кому есть до этого дело? Эти игроки так часто показывают выдающийся футбол, что сегодня было просто нормальное выступление.

Я понятия не имею, догонит ли нас кто-либо. Наша первостепенная задача – набрать максимум очков. В этом году остаётся ещё много матчей.

Да, мы набрали 70 очков – невероятный показатель – но ещё столько всего может произойти. Мы не чувствуем, что всё уже решено, я уверяю вас. Нужно сделать глубокий вдох и подготовиться к субботней игре с «Саутгемтопном».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гвардиола: «В обеих встречах мы были лучше МЮ»
Сегодня, 01:47 Комментарии0
Сульшер: «Я очень горжусь парнями, они дважды обыграли „Сити“ на их поле»
Сегодня, 01:35 Комментарии2
Эриксен: «Для меня было честью играть за „Тоттенхэм“»
Вчера, 19:25 Комментарии2
Ибрагимович - о победе над «Торино»: «Я никогда не покидал „Милан“»
Вчера, 19:11 ФотоКомментарии5
Бартомеу - о Неймаре: «Предпочитаю не говорить об игроках других клубов»
Вчера, 17:26 Комментарии2
Леау: «Я играл за Ибрагимовича на Playstation, а теперь отдаю ему голевую»
Вчера, 17:23 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100