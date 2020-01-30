Клопп: «Уверяю вас, мы не чувствуем, что всё уже решено»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (2:0) в перенесённом матче 18-го тура АПЛ и отрыв мерсисайдцев в 19 очков от ближайшего преследователя («Манчестер Сити»).

Мы многое могли бы сделать лучше, но на поле была всего одна команда, которая заслуживала победы. Мы могли бы лучше играть в пас, лучше обороняться. Но кому есть до этого дело? Эти игроки так часто показывают выдающийся футбол, что сегодня было просто нормальное выступление.

Я понятия не имею, догонит ли нас кто-либо. Наша первостепенная задача – набрать максимум очков. В этом году остаётся ещё много матчей.

Да, мы набрали 70 очков – невероятный показатель – но ещё столько всего может произойти. Мы не чувствуем, что всё уже решено, я уверяю вас. Нужно сделать глубокий вдох и подготовиться к субботней игре с «Саутгемтопном».