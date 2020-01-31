Зеффан: «Рад, что присоединился к „Крыльям Советов“»

Новичок «Крыльев Советов» - защитник , поделился эмоциями после перехода в самарский клуб.

Прежде всего хочу поблагодарить «Крылья» за доверие. Я рад, что присоединился к самарской команде. Ждал этого момента — я здесь в том числе благодаря тому уважению, которое проявил в отношении меня клуб на этапах переговоров. Я уже решил, что буду учить русский язык, но в начале будет непросто. Конечно, я посмотрел в интернете новости клуба, игры «Крыльев» и другую информацию. Но также я разговаривал о «Крыльях» с моим другом Раисом Мболи, мы с ним как братья. Раис сказал мне много хорошего о клубе, что также повлияло на мое решение. Конечно, я общался с Миодрагом Божовичем, спросив его в числе прочего и о Премьер-Лиге. Миодраг сказал, что лига сложная, но он очень хочет видеть меня в команде. У нас с главным тренером сложилось общение, как и со всеми представителями клуба. Слышал, что недавно в «Крыльях» играл Йоан Молло. Мало знаком с ним как с человеком, но как игрока знаю хорошо — он отличный футболист.

Когда начал искать информацию о Самаре, почти первое, что увидел — новый стадион. Мой агент рассказал мне об интересе со стороны вашего клуба, и я нашел фотографии «Самара Арены» — сказал: «Вау!» Думаю, это прекрасно — играть на таком большом стадионе, особенно когда на нем много болельщиков. От сотрудников клуба я уже слышал, что в Самаре очень любят футбол и болеют за «Крылья», а это очень важно. Так что я уже жду наш первый матч в Самаре!