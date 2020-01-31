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Уткин: «Цорн плохой спортдиректор»

сегодня, 11:57

Известный блогер и журналист Василий Уткин на своем канале в телеграме подверг критике работу генерального директора «Спартака» Томаса Цорна.

Про Соболева. Ну и про Цорна, конечно! «Спартак» приобрел центрфорварда. Габаритного, ориентирующегося в штрафной, способного подыграть. Офигеть, событие. Летом, когда после предсезонного турнира в Австрии выяснилось, что играть за «Спартак» будут совершенно другие люди, одним из первых команду покинул Зе Луиш. Я написал тогда, что это идиотское решение, потому что «Спартаку», в принципе, как команде, против которой часто защищаются, запираясь в штрафной, трудно без такого игрока — ни в штрафную ни забраться, ни стандарт не разучить. А тут еще реконструкцию начали, так неизбежно будут трудности при переходе от обороны к атаке, и центрфорвард крайне важен, чтобы можно было использовать длинный пас… И при этом Зе Луиш первый на выход. Идиотизм. Ну там, конечно, прогналась телега, что он хотел домой… «Спартак», он ведь для того, чтобы каждый мог домой попасть. ФК «Жди меня».

После этого купили Понсе. Чтоб купить Понсе подешевле, купили еще ненужного аргентинского вратаря. За него заплатили клубу-продавцу «Роме» то, что должны были за Понсе, и «Рома» смогла оставить все деньги себе (а если б все уплатили за нападающего, надо было бы сильно поделиться с прежним клубом). А Понсе игрок с другими качествами, просто большой.

Так прошел сезон, в котором пока что «Спартак» ближе к вылету, чем к Лиге чемпионов. И на финише зимнего окна покупает, наконец, центрфорварда. По настоянию Тедеско. Прошел уже первый сбор, начинается предсезонный турнир, потрачена куча времени, которое можно было бы использовать для внедрения важного футболиста в командную игру. Да, я знаю, что на первом сборе в основном занимаются обычно силовой подготовкой, но, черт, не по домам же с пульсометром занимаются! Вместе работают над всем… И вот только сейчас приезжает центрфорвард. Вот работа Цорна. Это плохая работа. На всем протяжении, с лета. А Соболев хороший игрок и прогрессировать способен. Может ли у него уехать крыша от денег? Конечно, может. Но выбора нет, он нужен, надо брать. Надо было брать летом. А еще лучше было не отдавать Зе. Или не отдавать Зе тогда, а сохранить его в команде на переходный период. Цорн плохой спортдиректор.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:22
критику надо слышать !
критику надо осмысливать !
на задорный тон внимание обращать глупо
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:11
Мои слова
Чингачгук
Чингачгук
сегодня в 13:02
Цорн с папой распиливают наш футбол.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 12:51
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:51
Как специалист Цорн просто некудышный.
VIPded
VIPded
сегодня в 12:42
Вася, не пали хату! Пусть трудится дядя, задачи с ФНЛ ещё не решены!!!
LOpp
LOpp
сегодня в 12:39
и да, если бы Цорн еще в мае выгнал Кононова, то щас был бы хорошим спортдиректором.
LOpp
LOpp
сегодня в 12:37
Вася, капай глубже. Федун - плохой хозяин клуба.
Цорн не сам себя назначил.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 12:37
Главное цоpну побольше денежек стянуть у федуна, а на команду и игровой процесс - плевать
autochthon
autochthon
сегодня в 12:36
Варяги... У себя в Неметчине был "цирюльником", а в России стал "вице канцлером"...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:34
Все, что говорит г-н Уткин, было бы к месту и по делу только в одном случае: если бы он был непосредственным участником всего того, что происходит в "Спартаке", и знал всю подноготную как ухода Зе Луиша, так и прихода Соболева. А так как Вася ничего этого не знает, а только домысливает известные всем события, то и спрос с него никакой, а точнее - нулевой.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:28
Уткин очень крупный спец...ну оччень крупный...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:25
Уткина можно ставить на любую должность в ФК"Спартак".Лучше не будет,а хуже-вполне возможно.Про немчуру палёную и так всё было ясно с самого начала.
Дима Головашич
Дима Головашич
сегодня в 12:16
Про Зе Луиша начали говорить только после ухода. До этого он был для многих бревном бестолковым. На какие деньги тогда совершать глобальную перестройку? Кого продавать, если не игрока на пике, который через год может зачахнуть и уйти в чемпионат Венгрии вместо Порту?
Цорн, по крайней мере, не раскидывается деньгами и постоянно перестраховывается.
Шюррле за лям, Соболев за 500, если не заиграют - выкупать никто не будет.
Было печальнее, когда в последние часы ТО Спартак выкидывал 12 миллионов на игрока, в котором не нуждался.
cska plus
cska plus
сегодня в 12:08
В спартаке одни цорны.
ДСА
ДСА
сегодня в 12:01
Критиковать легко.
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 11:58
Цорн аферист и этим всё сказано.
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