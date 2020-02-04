ГлавнаяНовости

Карпин: «До 70-й минуты игры с „Партизаном“ был доволен, до замен»

сегодня, 21:07
ПартизанЛоготип футбольный клуб Партизан (Белград)1 : 3Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Партизаном» в матче Кубка Париматч Премьер.

До 70-й минуты был доволен игрой, до замен.

Пока еще не понятно, что с Норманном (хавбек подвернул голеностоп в первом тайме и был заменен — прим). Думаю, что никакой серьезной травмы на месяц-два нет.

Какой прогресс ожидаю к третьей игре? Во всем. Физическая форма набирается за счет минут, проведенных на поле. Посмотрим, кто будет играть.

Может быть, дадим побольше времени тем, кто меньше сыграл. Возможно, те, кто играл, получат еще больше игрового времени, посмотрим по физическому состоянию футболистов. Есть ли понимание по поводу основного состава? В голове у меня есть состав, но до первой игры в РПЛ еще 25 дней, все может измениться.

Все новости
Кубок Париматч Премьер 2020  Карпин Валерий  Стадион «Эспайр»
Источник: Матч ТВ
Поделиться
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:12
После 67 минуты у Ростова вышли сразу несколько молодых игроков на замену. Конечно это повлияло на ход игры. Третий матч с Локо будет интересным
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 22:05
Мечта любого тренера - скамейка подлиньше, состав поглубже.
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto
сегодня в 21:17
Карпин производит всё более и более толковое впечатление. Пожалуй, он нашёл свою команду.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100