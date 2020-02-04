Карпин: «До 70-й минуты игры с „Партизаном“ был доволен, до замен»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал победу над «Партизаном» в матче Кубка Париматч Премьер.

До 70-й минуты был доволен игрой, до замен.

Пока еще не понятно, что с Норманном (хавбек подвернул голеностоп в первом тайме и был заменен — прим). Думаю, что никакой серьезной травмы на месяц-два нет.

Какой прогресс ожидаю к третьей игре? Во всем. Физическая форма набирается за счет минут, проведенных на поле. Посмотрим, кто будет играть.