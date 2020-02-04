Карпин: «До 70-й минуты игры с „Партизаном“ был доволен, до замен»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Партизаном» в матче Кубка Париматч Премьер.
До 70-й минуты был доволен игрой, до замен.
Пока еще не понятно, что с Норманном (хавбек подвернул голеностоп в первом тайме и был заменен — прим). Думаю, что никакой серьезной травмы на месяц-два нет.
Какой прогресс ожидаю к третьей игре? Во всем. Физическая форма набирается за счет минут, проведенных на поле. Посмотрим, кто будет играть.
Может быть, дадим побольше времени тем, кто меньше сыграл. Возможно, те, кто играл, получат еще больше игрового времени, посмотрим по физическому состоянию футболистов. Есть ли понимание по поводу основного состава? В голове у меня есть состав, но до первой игры в РПЛ еще 25 дней, все может измениться.