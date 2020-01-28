Шоу продолжается! Кокорин и «Зенит» веселят народ

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«Соккер.ру» предупреждал: запасайтесь попкорном. В деле Кокорина новый (и не последний) поворот.

На сайте ФК «Сочи» по-прежнему размещена новость от 21 января, сообщающая о том, что Александр Кокорин присоединится к команде на втором сборе. Между тем, форвард планировал поехать на второй сбор с «Зенитом», но ему в этой привилегии отказали. Сообщила об этом супруга футболиста Дарья, разместившая пост в Инстаграме:

К огромному сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в «Зените». Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Сегодня ему сообщили. Он не намерен продолжать карьеру в «Сочи», в связи с этим руководство ФК «Зенит» приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за «Зенит-2».

Сам футболист подтверждает, что «Зенит» фактически исключил его из основного состава:

Единственное, что я могу сказать, на основные сборы с «Зенитом» я не еду. Решение это уже принято, и мне об этом объявлено. О том, где я продолжу карьеру, пока ничего не могу сказать.

Что ж, закономерный исход, учитывая тот факт, что для аренды нужно согласие трех сторон: двух клубов и футболиста, в то время как представляющий интересы Кокорина его отчим Кирилл Логинов несколько раз подчеркивал, что Александр не собирается ехать в Сочи. Иными словами насильно отправить футболиста в аренду нельзя, рабство или крепостное право у нас пока под запретом, но при этом ничто не мешает «Зениту» и Кокорину рассориться на этой почве, раз уж у них диаметрально разошлись взгляды. Не то чтобы это приятная ситуация, но такое случается.

Если говорить цинично, то клубы всегда рассчитывают, что смогут распоряжаться своими активами (футболистами) по своему собственному разумению. «Зенит» решил помочь черноморским родственникам (думаю, «Сочи» можно так называть после восьми летних трансферов), а Кокорин, которого «сине-бело-голубые» поддерживали во время следствия, суда и заключения, проявил черную неблагодарность и отказался ехать на юг с миссией спасения. Поедешь — не поеду, поедешь — не поеду, поедешь в «Зенит-2» — поеду, но вы обо мне еще услышите! Примерно такой диалог мог состояться между «Зенитом» и Кокориным.

Сказочный «Зенит»

Оговорюсь сразу: не вижу в этой истории хороших и плохих, не верю в то, что Кокорин — абсолютная жертва, а «Зенит» — стопроцентный злодей, но грехи клуба на поверхности. Может быть, даже не клуба, а хозяев клуба, благодаря которым «Зенит» теперь выглядит скоморохом с головы до пят. Петербуржцы поддерживали Кокорина в плохие времена, подписали с ним контракт, как только форвард вышел на свободу, Семак и Медведев с придыханием говорили о том, как Саша усилит команду, партнеры трезвонили о шикарной форме вчерашнего заключенного, Владислав Радимов, который теперь будет тренировать Кокорина в «Зените-2», называл нападающего лучшим в России, предлагал смелое пари.

И после всего этого клепающего голы на первом сборе Кокорина пинками выгоняют в «Сочи», он упирается и добивается ссылки во вторую команду. Абсурд. Теперь вся эта сага с поддержкой Кокорина выглядит пошлым фарсом: лучше бы отказались, как «Краснодар» от Мамаева, и никто бы слова дурного не сказал. Флагман имеет право заботиться о своей репутации. После истории с Кокориным эта репутация получила парочку пробоин: во-первых, сама ситуация со скандальным оттенком. Во-вторых, очередное укрепление «Зенита» в статусе «вершителя судеб».

Будь ты Кокорин или Кузяев, Соловьев или Набиуллин, Панюков, Полоз или любой другой российский футболист, переходя в «Зенит», ты должен отказаться от всех прав на себя и смириться с участью товара. Взамен тебе будут щедро платить, но на уважение не рассчитывай. Россияне, которые решатся на переход в «Зенит» после ряда неудачных примеров и после неудавшейся ссылки Кокорина в «Сочи», за которую последовала расплата, должны быть или очень самонадеянными людьми, или очень жадными.

А не врёт ли нам Кокорин?

С «Зенитом» все более или менее понятно: межведомственная несогласованность, спущенные сверху приказы, ошпарившие нижестоящих, и очень слабый пиар конкретно в этой ситуации. Но полностью ли правдив Кокорин? Сторона футболиста выставляет его мучеником: «Зенит» взял, «Зенит» не дал, «Зенит» послал. Якобы об аренде в «Сочи» форвард узнал из СМИ , это цитата отчима и по совместительству футболиста агента Кирилла Логинова: «О том, что он куда-то там переходит, Саша узнал от журналистов». Впрочем, Логинов не знает жену своего пасынка и информацию о переводе в дубль не подтверждает, хотя сам Кокорин уже дал подтверждение.

Да и неужели в «Сочи» настолько отмороженные люди работают? Генеральный директор «барсов» Денис Рубашко подтверждал переход Кокорина на правах аренды и рассказывал о деталях, которые могут появиться только в ходе тесного общения. Не выдумал же он это все. Более того, владелец «Сочи» Борис Ротенберг назвал полной чушью слова агента и подчеркнул: «С Кокориным давно и хорошо знакомы, общались напрямую, но в последний момент что-то изменилось».

Ротенбергу веры больше, чем отчиму Кокорина. Вопрос в том, могли Александр, дав согласие на переход в «Сочи», в последний момент вильнуть в сторону, нарушить договоренности и выставить всех вокруг идиотами? Слишком смело для человека в положении Кокорина, учитывая его недавнее прошлое и людей, с которыми решил поссориться, но что если игра стоила свеч?