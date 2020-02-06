«Ростов» получит 525 млн рублей от региона, «Чайка» – 15 млн, СКА – 17 млн

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян сообщил, что «Ростов» получит 525 млн рублей от региона.

Футбольный клуб «Ростов» является акционерным обществом, 51% акций которого принадлежит правительству Ростовской области. В состав совета директоров общества входят представители министерств Ростовской области. Ежегодно Правительство области оказывает финансовую поддержку футбольному клубу «Ростов».

В 2019 году из регионального бюджета предоставлен грант в форме субсидий в объеме 525 миллионов рублей. ФК «Чайка» и ФК СКА также ежегодно получают гранты из областного бюджета в следующих объемах: ФК «Чайка» — 15 млн рублей, ФК СКА — 17 млн рублей.