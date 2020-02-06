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«Ростов» получит 525 млн рублей от региона, «Чайка» – 15 млн, СКА – 17 млн

сегодня, 16:45

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян сообщил, что «Ростов» получит 525 млн рублей от региона. 

Футбольный клуб «Ростов» является акционерным обществом, 51% акций которого принадлежит правительству Ростовской области. В состав совета директоров общества входят представители министерств Ростовской области. Ежегодно Правительство области оказывает финансовую поддержку футбольному клубу «Ростов».

В 2019 году из регионального бюджета предоставлен грант в форме субсидий в объеме 525 миллионов рублей. ФК «Чайка» и ФК СКА также ежегодно получают гранты из областного бюджета в следующих объемах: ФК «Чайка» — 15 млн рублей, ФК СКА — 17 млн рублей.

Отметим, донскому клубу ФК «Ростов» возмещаются расходы по аренде стадиона из областного бюджета. Всего финансовую поддержку получают 18 игровых команд, включая 2 коммерческие команды (ХК «Ростов» и ФК «Ростов»).

Не так давно главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что клуб больше не испытывает серьезных проблем с финансами. 

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответил ДСА
сегодня в 17:14
ФК СКА за что столько?
За Басту))
LOpp
LOpp
сегодня в 17:09
Футбол - тяжелая ноша для Ростовской области
Denkuz
Denkuz
сегодня в 16:52
Что же жителям Ростовской области останется, если остальные деньги разворуют чиновники?
ДСА
ДСА
сегодня в 16:49
ФК СКА за что столько?
Не спартак
Не спартак
сегодня в 16:46
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