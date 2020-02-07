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«Спартак» требует взыскать с «Крузейро» 750 тысяч евро за аренду Педро Роши

сегодня, 11:24

По информации бразильских СМИ, московский «Спартак» обратился к ФИФА с требованием получить от «Крузейро» долг за аренду форварда Педро Роши.

Сумма, которую намерены получить в «Спартаке» составляет 750 тысяч евро. Красно-белые сделали запрос в ФИФА еще во второй половине прошлого года, но федерация до сих пор не приняла решение.

В прошлом году 25-летний бразильский нападающий выступал за «Крузейро» на протяжении 8 месяцев. В конце декабря он перешел во «Фламенго» на правах аренды.

Тяжба «Спартака» с «Крузейро» началась во второй половине прошлого года, клубы все еще ждут решения ФИФА.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:29
Где "Спартак" там всегда неувязки и скандалы.
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