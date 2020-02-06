Самая вредная трансферная мода

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сегодня, 20:00

«Соккер.ру» соединяет судьбы футболистов, скованных одной цепью, и получает одну общую историю с редкими исключениями.

Впервые за игрока заплатили свыше 100 млн евро в 2013 году. Сделку заключили Лев и Перес, речь о Гарете Бэйле. С самого начала трансфер работал против валлийца, поскольку в «Реале» запретили вслух упоминать стоимость трансфера – Роналду ревновал, что потерял статус самого дорого игрока в истории.

Судьбу Бэйла знаете – травмы, голы, травмы, трофеи, недовольство клуба и тренера, трофеи, попытки найти себя на поле. На поле для гольфа, ведь Гарет один из тех, для кого футбол – работа. В Мадриде валлиец начал терять волосы, прячет лысину, как у молодого Зидана, за длинной косой, но что важнее – потерял хватку на фланге.

Первый футболист, за которого заплатили больше 100 млн евро, точно не реализовал весь потенциал. От природы фантастически одаренный физически игрок левого фланга – бывал даже защитником, не смог раскрыться на удобной позиции в «Реале». Даже сейчас Зидан получил Азара на левый край, еще одна невеселая история об игроке, за которого заплатили больше сотни.

Эден подумывал о возвращении в «Челси», у него ничего пока в «Реале» не получилось. Бойтесь мечтать, иногда мечты сбываются? Нет, скорее переходите в «Мадрид» вовремя, как Роналду, который является одним из редких в десятке игроков, за которых отдали свыше 100 миллионов, кто уже оправдал свой переход. Только не в «Реал» - в Мадрид попал за меньшую сумму.

А вот акции «Ювентуса» с Криштиану выросли в цене, доходы – тоже, португалец – большой профессионал. Успел забить 50 голов за новый клуб, и хотя ему 35 лет, допускает, что будет играть еще целых пять. Не один год еще должен играть Антуан Гризманн – французскому чемпиону мира будет всего 29 лет, однако уже сейчас бродят слухи в смене клуба, причем Антуана ждут не только в Париже.

Великий фанат Уругвая и НБА может перебраться поближе к увлечениям, ведь клуб Дэвида Бекхэма понимает, как выгодно заполучить настолько заинтересованного в жизни в США человека, который уже не раз мелькал на баскетбольных играх. А вот в «Барселоне» дела у Гризманна идут так себе. Сам признался, что с Месси почти не разговаривают - личных отношений нет, а это для напарников по атаке не лучший знак.

Еще хуже, когда 125 млн евро отдаешь за молодого Дембеле, у которого то опоздания на тренировки, то зависимость от игр – следовательно, ночами не спал, дружил с консолью, то травмы, как сейчас. Усман мог бы стать худшим игроком «Барселоны» по цене выше сотни, если бы рядом не находился Коутиньо.

Филиппе опытнее, стоил еще дороже – 145 млн евро, и снова видим неудачу. Никто сейчас не заикается, что аренда бразильца в «Баварию» была ошибкой и его не хватает в Каталонии. «Барселона» просчиталась, просчитался и сам Коутиньо, ведь играл за «Ливерпуль», а теперь пролетел мимо победы в ЛЧ и золотого состава Клоппа.

Про Поля Погба и почему его трансфер не пронес счастье ни МЮ , ни футболисту, говорили не раз – француз разочарован своим выбором, трансфер за 105 млн евро себя не оправдал. Выиграл слишком скромные трофеи, плюс на Поля вешают всех собак, а Райола явно ищет Погба пути отступления обратно в Серию А.

Скорее всего, в «Ювентус», но если не получится, то в Милане живет друг француза Лукаку и двери «Интера» будут открыты, дань как-то найдут, продав Мартинеса за 150 млн евро в «Барселону». Кстати, Лаутаро тоже может не заиграть на новом месте, пусть в теории подходит каталонскому клубу. Есть в трансферах дороже 100 млн евро что-то странное.

Например, Жоуа Фелиш, хотя юный португалец стал самым дорогим новичком прошлого лета и оказался на 4 месте в рекордной десятке, пока не заиграл в «Атлетико». В его случае есть время, но нет права на ошибки. Команда Симеоне в плохом состоянии, а неудачи Жоау не делают его путь в Мадриде простым – может стать одним из самых слабых трансферов в истории футбола.

Возможно, представители «матрасников» переоценили парня? Мечтали заполучить своего Фигу или Роналду, а получат треть от Руя Кошты? Посмотрим, как сложится, но парня уже жаль – дебют жесткий, еще и Симеоне может уйти, а как Почеттино (или кто там придет вместо Диего) смотрит на перспективы Фелиша – загадка.

Даже у двух самых дорогих игроков – Мбаппе и Неймара, все странно. С одной стороны, хватают французские трофеи и еще одно чемпионство возьмут. С другой - бразилец так мечтал вернуться в «Барселону», что никто даже не скрывал наличие переговоров прошлым летом. Неймар «взялся за ум» лишь после того, как понял – вернуться к Месси не получится, следовательно, надо пытаться выиграть ЛЧ с парижанами.

Но играет ли бразильский вингер стабильно, реализовал весь потенциал? Нет, ведь снова травмы, а новых причесок лишь чуть больше, чем странных случаев отношения к профессии. Фото в инстаграме в промышленных количествах на домашних карнавалах, скандалы, новые скандалы и отвлечение на роскошную жизнь не делают Неймара счастливым футболистом, который полностью реализовал свой дикий потенциал на поле.

Бразилец якобы заявил напарникам по ПСЖ , что счастлив в Париже? А что еще может сказать? Но дайте ему возможность сегодня вернуться в «Барселону» - полетит первым рейсом. Неймар точно не первый кандидат на «Золотой мяч». И Мбаппе пока тоже, хотя из всей десятки именно Килиана и Роналду можно назвать уникальными в списке – полностью довольны последним трансфером.

Но Азар не заиграл в «Реале», Бэйл превратился в гольфиста – вроде бы многое выиграл, а осадок остался. У Погба полное разочарование выбором МЮ , Гризманн легко может пожалеть, что пошел в «Барселону», а каталонцы уже пожалели, что так спешили отобрать у Дортмунда таланта Дембеле и за ценой не постояли. Стоит на поле Жоау Фелиш, Коутиньо даже в «Баварии» не стал таким, как был в «Ливерпуле».

Не клеится карьера очень дорогих футболистов, причем отметка в 100 миллионов словно «черная метка». Ниже есть куда больше удачных историй – с 11 по 20 места занимают Суарес, Ван Дейк, Неймар при переходе в «Барселону», или Роналду – при трансфере в «Реал». Историй успеха куда больше. Брак начинается, когда покупатели теряют голову.

В каждой ценовой трансферной категории в футболе есть грубые ошибки, но очевидно, что отметка в сотню вешает слишком большую ответственность на обычных людей, которые талантливо пинают мячи. Причем далеко не у каждого хватает ума правильно выбрать себе новый клуб. Дембеле изначально казался сомнительной ставкой для «Барселоны» - не игрок левого фланга.

Азар пришел на место Роналду – это сразу пропуск в «Отряд самоубийц», а Неймар взял чек на 222 млн евро, что автоматически сделало его персону магнитом для критики, как 105 млн евро сделали таковым Погба в МЮ . Если провести тайное голосование среди названных здесь игроков «за сто миллионов», то увидите только два утвердительных ответа – от Роналду и Мбаппе.

Эден, Поль, Антуан, Усман, Жоау, Филиппе и Неймар имеют право злиться на дикий рынок и на свой выбор. Бразилец из ПСЖ не отработает зарплату в 100 тысяч евро в день, играя в чемпионате Франции. Такие трансферы – аномалия. А отклонение от нормы редко является здоровым признаком. Парней жаль, причем один Роналду нашел удачный новый дом.

Даже Мбаппе нужно дальше искать себе новый клуб, ведь человек его таланта не может позволить себе слишком долго играть в чемпионате Франции – этот турнир Килиан давно перерос. Конечно, ФИФА не установит потолок стоимости трансферов, но иногда кажется, что если бы самых крутых игроков оценивали в 100 миллионов евро, то легче было формировать цены на всех остальных – согласно возрасту, возможностям и длительности контракта.

А когда стоимость зависит от умения «продать» игрока, то Фелиш дороже Роналду, хотя только у второго в карьере 740 забитых голов, мировая слава и возможность зарабатывать для «Ювентуса» большие деньги. В остальных девяти случаях есть разочарование и нюансы.