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Джано: «Теперь буду следить за „Спартаком“ как болельщик»

сегодня, 19:54

Экс-полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе, ныне играющий за «Анортосис», заявил, что после ухода из московского клуба будет следить за его выступлениями как болельщик.   

Теперь буду следить за «Спартаком» как болельщик, переживать за него. Смотрел, например, последний матч с «Локомотивом». У меня там много друзей, один из них вообще лучший – Джикия. Желаю удачи пацанам. Уверен, они исправят ситуацию в чемпионате.  

Отметим, что ранее Джано рассказал о беседе с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:30
А вдруг обратно возьмут...
Тарасовские мы
Тарасовские мы
сегодня в 20:28
А раньше разве не так было?
cska plus
cska plus
сегодня в 20:25
Жжот человек с нецензурной фамилией.
makkie
makkie
сегодня в 20:15
Ну хоть гадостей не сказал.
Спасибо и удачи на Кипре. Травмы - это бич Джано, его и погубили(
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:13
это тоже привязка к лубу на расстоянии..
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