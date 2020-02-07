Джано: «Теперь буду следить за „Спартаком“ как болельщик»

1581094482

сегодня, 19:54

Экс-полузащитник «Спартака» , ныне играющий за «Анортосис», заявил, что после ухода из московского клуба будет следить за его выступлениями как болельщик.

Теперь буду следить за «Спартаком» как болельщик, переживать за него. Смотрел, например, последний матч с «Локомотивом». У меня там много друзей, один из них вообще лучший – Джикия. Желаю удачи пацанам. Уверен, они исправят ситуацию в чемпионате.

Отметим, что ранее Джано рассказал о беседе с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.