Джано: «Теперь буду следить за „Спартаком“ как болельщик»

Экс-полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе, ныне играющий за «Анортосис», заявил, что после ухода из московского клуба будет следить за его выступлениями как болельщик.
Теперь буду следить за «Спартаком» как болельщик, переживать за него. Смотрел, например, последний матч с «Локомотивом». У меня там много друзей, один из них вообще лучший – Джикия. Желаю удачи пацанам. Уверен, они исправят ситуацию в чемпионате.
Отметим, что ранее Джано рассказал о беседе с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.
Спасибо и удачи на Кипре. Травмы - это бич Джано, его и погубили(
Спасибо и удачи на Кипре. Травмы - это бич Джано, его и погубили(