Роналду сожалеет о переходе в «Ювентус»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сожалеет о своем уходе из «Реала» прошлым летом. Об этом заявил французский журналист Фредерик Хермель в интервью RMC.
Криштиану признает, что совершил ошибку. Он хотел остаться в «Реале», но ему помешал конфликт с Флорентино Пересом. Я говорю не о слухах, а о реальной информации от близких ему людей.
Я как болельщик "Арсенала" долго ждал, пока кривоногий валлийский гений и дырявый Щесный свалят, а "Юве" подобрал их и обогрел, милота)))
Я как болельщик "Арсенала" долго ждал, пока кривоногий валлийский гений и дырявый Щесный свалят, а "Юве" подобрал их и обогрел, милота)))