Роналду сожалеет о переходе в «Ювентус»

Форвард «Ювентуса» сожалеет о своем уходе из «Реала» прошлым летом. Об этом заявил французский журналист Фредерик Хермель в интервью RMC.

Криштиану признает, что совершил ошибку. Он хотел остаться в «Реале», но ему помешал конфликт с Флорентино Пересом. Я говорю не о слухах, а о реальной информации от близких ему людей.