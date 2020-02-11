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Роналду сожалеет о переходе в «Ювентус»

вчера, 23:44

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сожалеет о своем уходе из «Реала» прошлым летом. Об этом заявил французский журналист Фредерик Хермель в интервью RMC.

Криштиану признает, что совершил ошибку. Он хотел остаться в «Реале», но ему помешал конфликт с Флорентино Пересом. Я говорю не о слухах, а о реальной информации от близких ему людей.

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FA Premier Leagua
FA Premier Leagua ответил Да ладно вам
сегодня в 03:58
Руководство Ювентуса ввело Роналду в заблуждение. Пообещали, что всё схвачено, за всё заплачено, а оказалось, что на ЛЧ это не распространяется и там придётся играть с честными судьями. Роналду как мог старался, даже мёртвый Атлетико добил, но голландские пацаны быстро показали ему его место в футбольном мире. После этого естественно начались истерики и пришло осознание, что «all inclusive» не на все блюда распространяется и вкусить ещё раз деликатес ЛЧ, ранее трижды оплаченный для Роналду Пересом, боссы Ювентуса ему не позволят.
что увидели в итоге! без чемодана Переса Роналду полный ноль!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 03:10
во так печатают бред идиота)))) он бедолага ведь не знает как привлечь внимание к своей ни кому не нужной персоне))) один только способ нашел-арустомянить))))))))))))))
Сергей Вершинин
Сергей Вершинин ответил Да ладно вам
сегодня в 02:31
Какой же ты коый
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 02:04
Руководство Ювентуса ввело Роналду в заблуждение. Пообещали, что всё схвачено, за всё заплачено, а оказалось, что на ЛЧ это не распространяется и там придётся играть с честными судьями. Роналду как мог старался, даже мёртвый Атлетико добил, но голландские пацаны быстро показали ему его место в футбольном мире. После этого естественно начались истерики и пришло осознание, что «all inclusive» не на все блюда распространяется и вкусить ещё раз деликатес ЛЧ, ранее трижды оплаченный для Роналду Пересом, боссы Ювентуса ему не позволят.
Альфамен
Альфамен ответил h8you
сегодня в 01:06
Рэмзи был звездой АПЛ???Вы наверное Серию А пересмотрели,Ремзи даже в основу середняка Арсенала не проходил,вечно травмированный...
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Аналитик Зенита
сегодня в 01:05
Мне тоже очень жаль, что великий игрок перешел в клуб, отправленный в пердив за купленных судей, и смазал конец великолепной карьеры. Теперь Кришу, чтобы затмить падение скорое ювентуса в разрезе своей карьеры, нужно ещё выигрывать титул с Португалией
Реал просто не отправили в пердив, а так одного поля ягоды, так что ничего не поменялось
Тео Джонс
Тео Джонс ответил h8you
сегодня в 00:49
очередной клоун вылез пропиариться
Не плачь ахах), во будет смех на весь мир, если даже кабинетную лигу твои любимчики сольют с дельфином, это будет символ его прихода ахах)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:48
О многом можно жалеть, но что сделано обратно не вернёшь.
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 00:47
Любой себя уважающий футболист откажет кабинетным туринцам, так что это не новость, а факт давно известный =))
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 00:36
Оооо начался бред журналюг! А неадекваты тут же подхватят эту пургу и разнесут по свету! Такую чушь даже комментировать невозможно!
Сантус
Сантус
сегодня в 00:35
Я думаю что понастоящему счастливых в своих клубах футболёров крайне мало.Все эти бла-бла-бла для прессы, обязанность по отношению к работодателю,хороший тон и пункт контракта.Что они думают на самом деле никто не знает.И ещё вопрос-думают ли?По многим и не скажешь что могут.....)
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:25
Как то не очень верится в это. Если только из-за неадеквата Сарри?
mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:25
ахахах ему только и остается по кабинетам шастать
h8you
h8you ответил ЛФK
сегодня в 00:24
юве барыжит- берет бесплатно, продает за миллионы, читал, что и Рэмси готовы продать.
рэмзи показал весь уровень апл....там был звездой в Юве просто медленное дерево
h8you
h8you ответил Тень Аналитика
сегодня в 00:22
Это любому понятно, что бы кто ни говорил. Как ни раздает Рон оптимистичные вью, с Пьяничами, Рэмзями и Бернардесками и за чемпионство бороться сложно с учетом многочисленных, и, в отличие от "Ювентуса", продуманных трансферов. Я как болельщик "Арсенала" долго ждал, пока кривоногий валлийский гений и дырявый Щесный свалят, а "Юве" подобрал их и обогрел, милота)))
у щесны лучший процент отбитых мячей в серии-а
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 00:09
естественно. любой игрок, перешедший в ювентус, будет жалеть об этом
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 00:07
Мне тоже очень жаль, что великий игрок перешел в клуб, отправленный в пердив за купленных судей, и смазал конец великолепной карьеры. Теперь Кришу, чтобы затмить падение скорое ювентуса в разрезе своей карьеры, нужно ещё выигрывать титул с Португалией
Великий Олимпик Лион
Великий Олимпик Лион
сегодня в 00:06
О таком переходе бы даже Смолов пожалел.
severnyj84
severnyj84
сегодня в 00:03
К этому все и шло.
ЛФK
ЛФK ответил Тень Аналитика
вчера в 23:58
юве барыжит- берет бесплатно, продает за миллионы, читал, что и Рэмси готовы продать.
dimagas2
dimagas2
вчера в 23:57
Как так)))
Gelious
Gelious
вчера в 23:56
Да как сказать. На тренировках он и правда такой счастливый
Тень Аналитика
Тень Аналитика
вчера в 23:56
Это любому понятно, что бы кто ни говорил. Как ни раздает Рон оптимистичные вью, с Пьяничами, Рэмзями и Бернардесками и за чемпионство бороться сложно с учетом многочисленных, и, в отличие от "Ювентуса", продуманных трансферов.

Я как болельщик "Арсенала" долго ждал, пока кривоногий валлийский гений и дырявый Щесный свалят, а "Юве" подобрал их и обогрел, милота)))
h8you
h8you
вчера в 23:54
очередной клоун вылез пропиариться
ЛФK
ЛФK
вчера в 23:45
Неудивительно.
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