Робертсон: «Хендерсон – главный кандидат на звание игрока года в АПЛ»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон заявил, что считает капитана «красных» Джордана Хендерсона основным кандидатом на титул игрока года в АПЛ.
Думаю, он – главный кандидат [на звание игрока года в АПЛ]. Временами в этом сезоне, когда у нас что-то не получалось, Хендерсон был тем, кто подталкивал нас вперед. Он позаботился о том, чтобы мы не расслаблялись. К тому же он помог команде очень важными голами и ассистами.
Отметим, что ранее о важности Хендерсона для «Ливерпуля» высказался защитник мерсисайдцев Джо Гомес.