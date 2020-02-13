Малком: «Хочу войти в историю „Зенита“ и выиграть титулы»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что хочет войти в историю питерского клуба, а также заявил, что не будет обращать внимания на возможные расистские выкрики:

Я всегда буду говорить правду. Не буду обращать внимания, если будут какие-либо расистские лозунги. Я приехал помогать «Зениту». Если один или два фаната не хотят видеть меня, то мне все равно, ведь не им решать, останусь я или нет. Я отношусь к этому очень спокойно, но это плохие люди.

Хочу войти в историю «Зенита», забить много голов, выиграть титулы, войти в историю Лиги чемпионов. Санкт-Петербург - прекрасный европейский город. Меня здесь тепло приняли в команде. Счастлив быть здесь.