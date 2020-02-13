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Малком: «Хочу войти в историю „Зенита“ и выиграть титулы»

сегодня, 19:15

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что хочет войти в историю питерского клуба, а также заявил, что не будет обращать внимания на возможные расистские выкрики:

Я всегда буду говорить правду. Не буду обращать внимания, если будут какие-либо расистские лозунги. Я приехал помогать «Зениту». Если один или два фаната не хотят видеть меня, то мне все равно, ведь не им решать, останусь я или нет. Я отношусь к этому очень спокойно, но это плохие люди.

Хочу войти в историю «Зенита», забить много голов, выиграть титулы, войти в историю Лиги чемпионов. Санкт-Петербург - прекрасный европейский город. Меня здесь тепло приняли в команде. Счастлив быть здесь.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак похвалил игру Малкома в контрольной игре с ЦСКА

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oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:46
Маркизио:" Малком, братан по несчастью, не тупи. Бери пример с меня."
Конфедерат
Конфедерат ответил Charismatic
сегодня в 22:03
Уже вошёл в историю зенита. А вот на расистские выкрики в питере будет сложно не обращать внимание. Свои же фанаты загнобят тебя.
А у вас типа расистов нет?
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 22:02
Давай уже завязывай хандрить, покажи чего стоишь.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 21:59
Уже вошел в историю бухгалтерии клуба, за самый длительный оплачиваемый больничный
Charismatic
Charismatic
сегодня в 21:32
Уже вошёл в историю зенита. А вот на расистские выкрики в питере будет сложно не обращать внимание. Свои же фанаты загнобят тебя.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 21:22
Желаю Малкому восплатить свою мечту
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:06
Ты уже вляпался в историю.
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 20:44
Правильные слова и похвальное желание!
RussianMango
RussianMango
сегодня в 20:29
Максимум что выиграешь, это ЧР под эгидой газпрома.
leopit
leopit
сегодня в 20:28
Это только красно-белые подсвинки горазды на грязные расисткие кликушества!Интеллигентные питерцы на это не способны!
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 20:15
Шуррле тоже хотел такого в спартаке, сейчас не знает как сбежать.
makkie
makkie
сегодня в 20:04
Ага, уже с питерскими расистами встретился...
ДСА
ДСА
сегодня в 20:01
40 млн. - потрачены в пустую.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:59
пора о здоровье думать )) с зенитом ты не надолго)
112910415
112910415
сегодня в 19:57
очень продуманный спортсмен !
нынче с Барсой сложно выигрывать титулы, а тут шансы неплохие
Альфамен
Альфамен ответил Zenit_84
сегодня в 19:38
Под стать Зениту-"лучшему клубу Восточной Европы,полуфиналисту ЛЧ и т.д."...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:32
Амбициозный!
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 19:28
А разве у зенита есть история??7 аххаах
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 19:28
уже скоро внуки будут у тех, кто перешел в Зенит чтобы выиграть титулы
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:23
Пока только история лазарета вспоминается.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:21
Ахаха...ты уже вошёл в историю, как самый дорогой хрусталь за 40 млн.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:20
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