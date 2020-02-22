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Перес: «В „Барсе“ много говорят о своей молодёжи, но на деле всё наоборот»

сегодня, 17:03

Нападающий «Барселоны» Карлес Перес, ушедший недавно в аренду в «Рому», поделился мнением о проблемах каталонского клуба со своими воспитанниками.

В «Барселоне» больше нет терпеливости в работе со своими воспитанниками. Это обидно. В моих мечтах было выступать за «Барсу». В клубе много говорят о собственной академии, но на деле все выходит не так радужно. В любом случае, у меня нет зла к «Барселоне», я люблю этот клуб.

Ранее Карлес порассуждал о причинах своего ухода в «Рому». 

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Все комментарии
Master ШиФу
Master ШиФу ответил NGYRZ
сегодня в 17:50
И самое смешное, лет 6 назад, барСучата кричали, что в Реале нет своих воспитаников и все наемники, а в Барселоне они мол есть и т.п. Теперь эти люди сидят тише воды и ниже травы. В этой команде никогда не было нормальных фанатов, сплошь одни лицимеры.
Т.е. если говорили это раньше, разве это не правда? Это было актуально тогда.
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 17:38
И самое смешное, лет 6 назад, барСучата кричали, что в Реале нет своих воспитаников и все наемники, а в Барселоне они мол есть и т.п.

Теперь эти люди сидят тише воды и ниже травы. В этой команде никогда не было нормальных фанатов, сплошь одни лицимеры.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:33
Месси 32 года...Суарес 33 года...Ракитич 31 год...Бускетс 31 год...Видаль 32 года...Альба 31 год...Пике 33 года...

Это значит через пару-тройку лет мы увидим совсем другую Барсу....
Armyan4eG
Armyan4eG
сегодня в 17:24
Перес знатный клоунишка...
ему 20 и он Барсе не нужен, он не играет на уровне того же Фати которому 17 лет.
Стеллс
Стеллс
сегодня в 17:05
Главное не наговори лишнего.Тебе надо играть.Играй,доказывай и вернут.В Барсе Б лучше или в Роме?
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