Перес: «В „Барсе“ много говорят о своей молодёжи, но на деле всё наоборот»

Нападающий «Барселоны» Карлес Перес, ушедший недавно в аренду в «Рому», поделился мнением о проблемах каталонского клуба со своими воспитанниками.
В «Барселоне» больше нет терпеливости в работе со своими воспитанниками. Это обидно. В моих мечтах было выступать за «Барсу». В клубе много говорят о собственной академии, но на деле все выходит не так радужно. В любом случае, у меня нет зла к «Барселоне», я люблю этот клуб.
Ранее Карлес порассуждал о причинах своего ухода в «Рому».
Теперь эти люди сидят тише воды и ниже травы. В этой команде никогда не было нормальных фанатов, сплошь одни лицимеры.
Теперь эти люди сидят тише воды и ниже травы. В этой команде никогда не было нормальных фанатов, сплошь одни лицимеры.
Это значит через пару-тройку лет мы увидим совсем другую Барсу....
Это значит через пару-тройку лет мы увидим совсем другую Барсу....
ему 20 и он Барсе не нужен, он не играет на уровне того же Фати которому 17 лет.
ему 20 и он Барсе не нужен, он не играет на уровне того же Фати которому 17 лет.