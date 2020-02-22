Перес: «В „Барсе“ много говорят о своей молодёжи, но на деле всё наоборот»

Нападающий «Барселоны» Карлес Перес, ушедший недавно в аренду в «Рому», поделился мнением о проблемах каталонского клуба со своими воспитанниками.

В «Барселоне» больше нет терпеливости в работе со своими воспитанниками. Это обидно. В моих мечтах было выступать за «Барсу». В клубе много говорят о собственной академии, но на деле все выходит не так радужно. В любом случае, у меня нет зла к «Барселоне», я люблю этот клуб.