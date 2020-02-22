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Эдер: «Не помню, когда последний раз оформлял хет-трик»

вчера, 23:30
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)ЧайкаМатч завершен

Нападающий «Локомотива» Эдер прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с «Чайкой» (3:1). Португальский форвард отметился хет-триком.

Честно говоря, не помню, когда последний раз оформлял хет-трик. Игра получилась хорошей. Мы неплохо играли в первом тайме, это самое главное. До старта чемпионата России ещё несколько дней, так что сегодняшний матч был подготовкой к «Зениту». Должны быть в хорошей форме, если хотим набрать три очка.

Поддержка семьи очень важна. Очень счастлив, что они приехали на сборы. Я продолжаю усердно работать и сделаю всё для команды.

Мотивирует ли меня то, что я остался единственным номинальным форвардом в команде? Для меня никакой разницы, я играю на команду. Если будем работать всей командой, то всё будет хорошо. Также у нас есть Фарфан, который скоро восстановится.

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Все комментарии
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 00:10
Чайке можно даже Эдеру.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил unoejk
вчера в 23:57
Лучше не надо. Это уже обидно, я полагаю.
Диалог начинает складываться.
Вот смотрите. И паранойя и шизофрения это психические расстройства. Так почему меня параноиком можно назвать? Считаю моё требование по бану пользователю полностью обосновано.
unoejk
unoejk ответил Князь сажал врагов на посох
вчера в 23:52
Ясно, значит паранойя это троллинг, а если я ему отвечу, что у него шизофрения, вы меня не забаните?)
Лучше не надо. Это уже обидно, я полагаю.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил unoejk
вчера в 23:50
Добрый день. Только троллинг.
Ясно, значит паранойя это троллинг, а если я ему отвечу, что у него шизофрения, вы меня не забаните?)
unoejk
unoejk ответил Князь сажал врагов на посох
вчера в 23:49
Что это за оскорбительный диагноз? Примите меры, товарищ-модератор
Добрый день. Только троллинг.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:34
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