Эдер: «Не помню, когда последний раз оформлял хет-трик»

Нападающий «Локомотива» Эдер прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с «Чайкой» (3:1). Португальский форвард отметился хет-триком.

Честно говоря, не помню, когда последний раз оформлял хет-трик. Игра получилась хорошей. Мы неплохо играли в первом тайме, это самое главное. До старта чемпионата России ещё несколько дней, так что сегодняшний матч был подготовкой к «Зениту». Должны быть в хорошей форме, если хотим набрать три очка.

Поддержка семьи очень важна. Очень счастлив, что они приехали на сборы. Я продолжаю усердно работать и сделаю всё для команды.

Мотивирует ли меня то, что я остался единственным номинальным форвардом в команде? Для меня никакой разницы, я играю на команду. Если будем работать всей командой, то всё будет хорошо. Также у нас есть Фарфан, который скоро восстановится.