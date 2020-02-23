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В Италии из-за коронавируса отменили три матча Серии А

сегодня, 05:58

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил об отмене всех спортивных мероприятий в провинциях Ломбардия и Венето, включая три матча Серии А.

Из-за случаев заболевания коронавирусом в этих регионах были перенесены матчи «Интер» - «Сампдория», «Аталанта» - «Сассуоло» и «Верона» - «Кальяри». Все три игры должны были состояться 23 февраля. О новых датах проведения матчей станет известно позднее.

Ранее стало известно об отмене в Италии матчей любительского уровня, а также нескольких встреч Серии C и Серии D.

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Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 06:37
Эх, не распространится!
beefs
beefs
сегодня в 06:16
Вот это новость...
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