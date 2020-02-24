И. Егоров – о скандале на Кубке легенд: «Девчонку-арбитра подставили»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал судейский скандал в финальном матче Кубка легенд между сборными России и звезд (5:6).

Сегодня сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, могут немногие люди. Это могли сделать Шавейко, Николаев, девчонку подставили. Да, она очень хороший арбитр, она не смогла сохранить нам шоу, хотя очень хотела стать звездой женского футбола.

Она делала все, как ей рекомендовали, но для шоу нужно все другое: должен был судить не действующий арбитр, мальчик или девочка, а судья, понимающий футболистов, которые уже закончили.

Назначили девочку судить матч с большим количеством очень авторитетных и замечательных футболистов, которые вышли играть в финале. Они вышли сыграть в футбол, который Пономарева два-три раза [видела] в своей жизни, либо вообще не видела. Она судила так, как этот футбол видела, как ее научили, она работала на свой имидж. Есть нецензурная брань в адрес арбитра, она за это удаляет, делая абсолютно правильно то, что ей положено.

Она выполняла свои обязанности – нет сирены, и мы продолжаем вести игру. Вопрос не в сирене, а в том, откуда ввели мяч. Было дополнительное время, которое потратили на то, чтобы вернуть суперзвезд из раздевалок, и никто не мог это время, кроме арбитра, компенсировать или заменить.