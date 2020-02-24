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И. Егоров – о скандале на Кубке легенд: «Девчонку-арбитра подставили»

сегодня, 09:32

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал судейский скандал в финальном матче Кубка легенд между сборными России и звезд (5:6).

Сегодня сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, могут немногие люди. Это могли сделать Шавейко, Николаев, девчонку подставили. Да, она очень хороший арбитр, она не смогла сохранить нам шоу, хотя очень хотела стать звездой женского футбола.

Она делала все, как ей рекомендовали, но для шоу нужно все другое: должен был судить не действующий арбитр, мальчик или девочка, а судья, понимающий футболистов, которые уже закончили.

Назначили девочку судить матч с большим количеством очень авторитетных и замечательных футболистов, которые вышли играть в финале. Они вышли сыграть в футбол, который Пономарева два-три раза [видела] в своей жизни, либо вообще не видела. Она судила так, как этот футбол видела, как ее научили, она работала на свой имидж. Есть нецензурная брань в адрес арбитра, она за это удаляет, делая абсолютно правильно то, что ей положено.

Она выполняла свои обязанности – нет сирены, и мы продолжаем вести игру. Вопрос не в сирене, а в том, откуда ввели мяч. Было дополнительное время, которое потратили на то, чтобы вернуть суперзвезд из раздевалок, и никто не мог это время, кроме арбитра, компенсировать или заменить.

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Кубок Легенд 2020  Россия: мнение  Егоров Игорь
Источник: ТАСС
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Все комментарии
USER-Vindsvalr
USER-Vindsvalr
сегодня в 10:48
не надо девочек назначать арбитрами, когда играют взрослые мужики
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 10:40
Значит кому-то надо.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:28
Я предлагаю ставить на матчи РПЛ только девушек судей и за каждый мат удалять!
Думаю в букмекерских конторах появится новая и самая популярная ставка: "доиграют ли команды матч".
Многие игроки в разговоре с арбитром в пылу азарта употребляют мат и это я считаю нормальным, другое дело когда конкретно оскорбляют арбитра, тут уж без вариантов.
Женщины судьи? Да, но только в женском футболе, в мужском им делать нечего.
Это всё равно как в казарму к солдатам подселить ну очень культурную девушку одного из дедов или сержанта, извините но не пукнуть и ничего другого сделать нельзя!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:00
Назначили бы и правда какого-то ветерана.
Эрик Бернар
Эрик Бернар ответил Да ладно вам
сегодня в 09:53
А в Стрый кто-то приезжал?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:50
То что произошло с футболом имеет мало общего.
post-navigator
post-navigator
сегодня в 09:45
Может, таки её подкладывали?
Сразу удалить еврея и истинного ариийса - это ж трэшак какой-то!
Негры ввиду такого расклада сами поляну очистили!
112910415
112910415
сегодня в 09:40
не договаривает, опытный
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 09:39
Нас и так уже никуда не пускают соревноваться, теперь ещё к нам и приезжать никто не будет. Мы прекрасный имидж себе создали, будем в одиночку в песочнице играться.
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