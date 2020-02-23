«Барселона» предлагает Лаутаро Мартинесу контракт до 2025 года

«Барселона» планирует летом заполучить в свои ряды нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. Сообщается, что руководство каталонского клуба предложило 22-летнему аргентинцу контракт сроком до 2025 года с зарплатой в размере 7 миллионов евро за сезон.
Ранее сообщалось, что «Интер» оценивает Мартинеса в 150 миллионов евро.
Неймар очень талантлив а Месси для него большой авторитет,поэтому будет вести себя хорошо.
Неймар очень талантлив а Месси для него большой авторитет,поэтому будет вести себя хорошо.
будет и дешево и сердито
а бармалей так и гонится за дороговизной,будто что-то от этого имеет
будет и дешево и сердито
а бармалей так и гонится за дороговизной,будто что-то от этого имеет