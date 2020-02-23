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«Барселона» предлагает Лаутаро Мартинесу контракт до 2025 года

сегодня, 18:27

«Барселона» планирует летом заполучить в свои ряды нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. Сообщается, что руководство каталонского клуба предложило 22-летнему аргентинцу контракт сроком до 2025 года с зарплатой в размере 7 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что «Интер» оценивает Мартинеса в 150 миллионов евро.

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wingback
wingback
сегодня в 19:02
Тренер - физрук-ноунейм, в составе - днари все до одного,кроме Лёни-топчика, президент - длбб. Кто туда в здравом уме сунется? Лучше уж тогда в спартак, чтоб сразу...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 18:53
Неймара надо,потому,что Неймар может заменить Месси и никто больше не может.
Неймар очень талантлив а Месси для него большой авторитет,поэтому будет вести себя хорошо.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:53
Брать так по полной.
311
311
сегодня в 18:35
Дорого обходятся клубу хотелки гнома!)
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:32
мне новый датский полунегр вчера понравился и запал в душу)
будет и дешево и сердито
а бармалей так и гонится за дороговизной,будто что-то от этого имеет
dimagas2
dimagas2
сегодня в 18:31
И пунктик в контракте шо Месся на свете всех милее)))
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