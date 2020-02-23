«Барселона» предлагает Лаутаро Мартинесу контракт до 2025 года

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сегодня, 18:27

«Барселона» планирует летом заполучить в свои ряды нападающего «Интера» . Сообщается, что руководство каталонского клуба предложило 22-летнему аргентинцу контракт сроком до 2025 года с зарплатой в размере 7 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что «Интер» оценивает Мартинеса в 150 миллионов евро.