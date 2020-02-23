Марсьяль может перейти в «Интер» по завершении сезона

1582458559

сегодня, 14:49

«Интер» может усилиться форвардом «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом. Если нападающий «черно-синих» сменит клуб по окончании сезона, миланцы будут искать ему замену. В случае ухода Мартинеса одним из претендентов на трансфер в «Интер» будет Марсьяль, сообщает источник со ссылкой на Tuttosport.

Отметим, что слухи также связывают «Интер» с форвардом «Арсенала» . Сообщалось, что нападающий «канониров» может перейти в миланский клуб следующим летом.