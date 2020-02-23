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Марсьяль может перейти в «Интер» по завершении сезона

сегодня, 14:49

«Интер» может усилиться форвардом «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялем ближайшим летом. Если нападающий «черно-синих» Лаутаро Мартинес сменит клуб по окончании сезона, миланцы будут искать ему замену. В случае ухода Мартинеса одним из претендентов на трансфер в «Интер» будет Марсьяль, сообщает источник со ссылкой на Tuttosport.

Отметим, что слухи также связывают «Интер» с форвардом «Арсенала» Пьером-Эмериком Обамеянгом. Сообщалось, что нападающий «канониров» может перейти в миланский клуб следующим летом.

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Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:50
Если МЮ не попадет в ЛЧ...
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Maximiliano_777
сегодня в 15:21
Ну да Санчеса,янга,мозеса,грамотно использует Конте,один Лукака божила,продав Мартинеса купив Марсиаля,так Интер не будет бороться с Юве за скудо.
Maximiliano_777
Maximiliano_777 ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 15:14
Опять интер весь шлак мумушных покупает
Не шлак. Просто нужно уметь грамотно их использовать. В МЮ вся команда неважно играет. Нужен тренер Топ.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 15:07
Опять интер весь шлак мумушных покупает
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 15:04
Удачи.
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