Прядкин: «Очень дорожим рыночными партнерами, потому что их у нас мало»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал сотрудничество с новым титульным спонсором турнира - банком «Тинькофф».

Первый контакт с банком у нас состоялся летом 2019-го. К финальным условиям мы подошли в начале 2020-го. Первая встреча произошла по инициативе Александра Валерьевича Дюкова. За это ему огромное спасибо. Переговоры шли долго и продуктивно. Ожидание рестарта чемпионата — хороший повод.

Лига — это организация, где решение принимаются коллегиально. Мнения клубов мы учли. Мы учли соглашения клубов с другими банками. Каждый из этих случаев мы обсуждали индивидуально. Мы нашли компромиссы. Благо контракт с «Тинькофф» очень гибкий, за что спасибо коллегам. Будут ли нашивки банка на форме? Вы все увидите. После истечения 11 туров мы будем вносить коррективы.

Цена — не 300 миллионов. Мы хотели большую сумму. Но мы очень дорожим рыночными партнерами, потому что их у нас мало. Я надеюсь, что сумма контракта в дальнейшем будет выше. У нас есть задумки и планы, как это осуществить. Могу сказать, что когда мы осуществляли ребрендинг, мы говорили о том, что можем отказаться от титульного спонсора, но если поступит хорошее предложение, мы к этому вернемся. Мы говорили о том, что новый бренд должен устояться, к нему должны привыкнуть. Сейчас у нас появилась такая возможность.