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Федун за сутки потерял более 500 млн долларов из-за коронавируса

сегодня, 14:15

По информации Bloomberg, владелец московского «Спартака» Леонид Федун за сутки потерял более 500 млн долларов.

Из ежедневного обновления индекса состояния миллиардеров следует, что Федун потерял 508 миллионов долларов. Причиной для таких потерь послужил коронавирус, из-за которого сильно упали индексы на американских фондовых биржах. Всего за последние сутки богатейшие люди планеты потеряли 139 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что Федун по версии Bloomberg занимает 192 строчку в списке богатейших людей мира, его состояние оценивается в 8,8 миллиарда долларов.

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Mangur
Mangur
сегодня в 15:46
без комментариев
Серж 5454
Серж 5454
сегодня в 15:41
б..я ган...он лудщеб мне дал на новую тачилу
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответил Армейская душа
сегодня в 15:36
"Хiба вiзжать свинi, як ясла повнi?" (с) Л. Федун. "Успешное управление футбольными болельщиками". 2020 г.
Хохол?
Footbolista
Footbolista ответил Dima salev
сегодня в 15:32
Это не деньги...это активы...
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 15:31
"Хiба вiзжать свинi, як ясла повнi?"

(с) Л. Федун. "Успешное управление футбольными болельщиками". 2020 г.
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 15:27
Как пришло, так и ушло - вообще потерь не ощутил
Mekrash
Mekrash
сегодня в 15:25
Что фердун в рейтинге во второй сотне, что его спартак., не деньги всё в футболе решают, как оказывается.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 15:24
Скупой дважды платить, купил бы за эти деньги Холланда и Мбаппе
cielo notturno
cielo notturno ответил за
сегодня в 15:23
Они ему уже помогли.
Придумав название ЦСКА Арена, которое он потом поменял на ВЭБ Арена)
А в народе вообще стадион называют Унитаз-Арена.
Им такое название подходит, потому что команда г...мно, а г...мно должно плавать в унитазе.
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 15:19
Свиной вождь за день половину миллиарда американских денег тратит, а потом ноет, что денег нет.
cielo notturno
cielo notturno ответил SHMEL
сегодня в 15:16
Что-то от коней ничего не слышно, наверное коронавирус лечат на базе натиранием сырой картошкой?
за
за ответил SHMEL
сегодня в 15:13
Спартачи, срочно клич во все стороны, о сборе пожертвований несчастному фердуну, а то он вам новых игроков из африки не привезет...
Правильно, "счастливому" Гинеру болельщики армейцев никогда не помогут.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 15:12
Боится ловить новых зулуcoв, вдруг заразными окажутся. Не на ком пока что деньги отмывать
lobsterdam
lobsterdam ответил Армейская душа
сегодня в 15:10
Бидность не порок
не порок, но существенный недостаток!
lobsterdam
lobsterdam ответил SHMEL
сегодня в 15:08
А это ведь только коронавирус, а не свиной грипп!Если свиной грипп придет,или того хуже-свинка(болезнь такая), то фердуну совсем туго придётся, по миру пойдет...
полагаю, что у зенита схожие проблемы могут возникнуть, только посерьезнее в смысле масштаба бедствия.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 15:06
это все финансовые спекулятивные пузыри, а не реальные деньги, типа, стоимость каких-то бумаг (векселей, облигаций и т.п.) у раввина-оценщика. Завтра оценщик передумает и владелец этих бумаг снова разбогатеет! Но нам-то от этого ни жарко, ни холодно!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:00
А это ведь только коронавирус, а не свиной грипп!Если свиной грипп придет,или того хуже-свинка(болезнь такая), то фердуну совсем туго придётся, по миру пойдет...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:58
Спартачи, срочно клич во все стороны, о сборе пожертвований несчастному фердуну, а то он вам новых игроков из африки не привезет...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 14:56
Нужно болельщикам спартака сплотиться и возместить потери своего кумира!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Groove000
сегодня в 14:53
Я не против и 1 канал и все миллионеры,что им стоит создать такой фонд,за это им прибудет больше,Бог все видит.
Groove000
Groove000 ответил PATRIOT1965
сегодня в 14:50
Вот почему таким людям как Федун не создать фонд помоши больным детям,для них копейки,а сколько жизней спасли бы и первому каналу не пришлось бы собирать по крохам на лечение детей.Вот почему такая мысль не приходит им в голову,вот эти больные дети тоже граждане страны из недр которой эти деньги и текут к ним.
Потому что лучше бы Первый канал и ему подобные взяли бы и сами помогли детям, потратив часть своих бюджетов, которые исчисляются миллиардами долларов ежегодно
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 14:48
Вот почему таким людям как Федун не создать фонд помоши больным детям,для них копейки,а сколько жизней спасли бы и первому каналу не пришлось бы собирать по крохам на лечение детей.Вот почему такая мысль не приходит им в голову,вот эти больные дети тоже граждане страны из недр которой эти деньги и текут к ним.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:47
Для команды из ФНЛ деньги не нужны а у федуна пусть хоть высохнет лично мне барабан.
311
311
сегодня в 14:47
Даже свиной грипп в свое время не так подкосил киевского!)
kastites
kastites
сегодня в 14:46
Пусть продает спартак
VIPded
VIPded
сегодня в 14:44
Спартак в ФНЛ перейдет, компенсирует...)))
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 14:42
Сегодня индекс упал и денег "стало меньше". Завтра всё вернётся на свои места и они опять "разбогатеют". Такое каждый день происходит, только в меньших масштабах. Это норма.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 14:41
Самое интересное,что эти люди думают,что это бабло у них по праву.
Нектофбане
Нектофбане ответил Армейская душа
сегодня в 14:40
Подорожал комбикорм
вухахахахах!!!!!!!!!!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:38
Пофиг ! Как пришли ,так и ушли !
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