Федун за сутки потерял более 500 млн долларов из-за коронавируса

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сегодня, 14:15

По информации Bloomberg, владелец московского «Спартака» Леонид Федун за сутки потерял более 500 млн долларов.

Из ежедневного обновления индекса состояния миллиардеров следует, что Федун потерял 508 миллионов долларов. Причиной для таких потерь послужил коронавирус, из-за которого сильно упали индексы на американских фондовых биржах. Всего за последние сутки богатейшие люди планеты потеряли 139 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что Федун по версии Bloomberg занимает 192 строчку в списке богатейших людей мира, его состояние оценивается в 8,8 миллиарда долларов.