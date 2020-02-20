Отмена допинга. Бюджетные деньги в футболе

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сегодня, 15:20

Семак видит два пути решения проблем российского футбола, а «Соккер.ру» дополняет заметное мнение.

Допинг помогает завоевать медаль, но не делает спортсмена реальным чемпионом. Дотации в российский футбол делают клубы РПЛ вроде как богатыми по меркам всех лиг, кроме пяти элитных в Европе, но не сделали сильными и эффективными.

Разумеется, Сергея Богдановича после заявления, что «государство должно полностью уйти из спорта», легко поймать на лицемерии. Его итальянская свадьба организована на государственные деньги. И в «Рубине», и в «Зените» Семак получал средства в основном от государства.

Следуя его логике – ему явно переплачивают. А если государство полностью уходит из футбола, чтобы оздоровить, привести в норму зарплаты и проверить, сколько реально стоит РПЛ , то придется обанкротить даже самых богатых, ведь нельзя урезать расходы и сохранить нынешние команды.

Например, современные «Зенит» («Газпром»), ЦСКА ( ВЭБ ), «Динамо» (ВТБ) и «Локомотив» ( РЖД ) прекратят существование. Даже при 100 % бюджетов не справляются с игровыми задачами, а урежьте доходы на две трети – всем конец. Скажите, что спонсор «Зенита» формально тратит дивиденды компании уже после всех отчислений в бюджет?

Но Семак ведь говорит, что футбол дотационный, неэффективный, не бизнес. В таком случае совет директоров «Газпрома» – контрольный пакет акций государственный, должен блокировать помощь «Зениту», «Оренбургу» или «Томи». Если слушать Семака, то нельзя вбрасывать деньги в убыточные проекты, когда можно их потратить на более значимые для людей вещи.

По форме предложение Семака правильное – бюджетная игла ни к чему хорошему не привела. Если действительно выписывают 4 млн рублей за «консультацию по оформлению российского гражданства» легионеру – бардак был всюду, от первого до последнего клуба с государственными деньгами. А что творилось в регионах? Откуда мы знаем, какая часть официальной зарплаты прилетала футболистам?

Не говоря о ФНЛ , где все вечно в долгах, а эффективность нулевая. Но в этой лиге – тут Иванов из «Урала» правильно заметил, без бюджетных денег останется две профессиональных команды – «Спартак-2» и «Краснодар-2», остальные будут любительскими. Про ПФЛ можно не начинать, без бюджета государства футбола в регионах не будет от слова совсем. Даже то, что оформлено «частным», является результатом уговора власти и местного бизнеса.

Семак предложил угробить «Зенит», сделать клуб нищим, а параллельно жаловался, что Витсель выбрал Дортмунд, где дали 10 млн евро, а не вернулся в Санкт-Петербург, где платили намного меньше. Семак назвал ситуацию с телевидением «полным провалом», напомнил, что все 16 клубов получают суммарно лишь 10 млн евро за продажу телеправ.

Но тренер не упомянул, что «ситуация с телевидением» - это ситуация с каналами, чей владелец – банк его же работодателя. Сергей Богданович назвал работу людей из своей корпорации провальной? Сильно сказано. Проблема с неэффективностью трат бюджетов, разумеется, существует. Но ее так просто, как себе думает тренер, не решить. Если буквально исключить финансирование – РПЛ закроют, будет дворовая лига с договорняками.

Ее перестанут смотреть. Плюс в Европе ждите серии из одних поражений – даже с деньгами не справляются, без них все будет куда печальнее. Зато есть инструменты, о которых Семак почти не упомянул. О чудо, можно начать зарабатывать! Кто мешает РФС по линии государства инициировать независимый аудит всех клубов, где хотя бы один рубль из бюджета? Покажите человека, который запретит главе РФ провести такой аудит.

Зачем нам иски клуба к бывшим менеджерам, если еще на этапе выделения денег должен был быть полный контроль? Тратят десятки миллиардов рублей в год в стране, где 22 % населения без центральной канализации, и в стране, где явный дефицит современных футбольных коробок с искусственным покрытием. РПЛ – дорогое удовольствие для государственного бюджета, ФНЛ – недешевое для местных, а вот одна такая коробка стоит меньше 6 миллионов рублей.

Речь о маленьких стадионах, которые открывает по всему миру в рамках благотворительной программы «Реал». Огражденные мини-арены с трибунами, камерами наблюдения и прожекторами – чтобы ночью вандалы замок не вскрыли, искусственным покрытием и всеми удобствами для оттачивания техники юных игроков. Итак, «коробка» стоит меньше 6 миллионов рублей, а годовой бюджет одного «Зенита» - больше 12 миллиардов.

Там минимум половина суммы – деньги генерального спонсора, если верить подсчетам Семака. Остается минимум 6 миллиардов, которые нужно и можно потратить на развитие футбола во всей России – от Калининграда до Владивостока. Легко построить 6 000 коробок всего за один год, и это только за половину бюджета чемпиона. Вероятность найти нового Головина на таком поле выше, чем увидеть Леона Мусаева в заявке на Евро-2020 и в основе сборной России.

Деньги действительно тратят невероятно неэффективно почти все клубы. И если «Лукойл» - частная контора, то РЖД – уже нет. Государство не вкладывает в футбольные школы, в лицензии и обучение детских тренеров. Из бюджета по разным каналам отдают средства сразу якобы «профессионалам», а те голосуют за Прядкина единогласно, а еще 14 голосов из 16 идет за идею увеличения РПЛ . А потом спрашивают, почему футбол не интересует народ?

У российских клубов никогда не будет общего дохода в 4 миллиарда евро за сезон, как у команд Бундеслиги. И миллиарда тоже не будет, ведь народ выживает и часто небогатый – не может позволить вкладывать столько миллионов в дни матчей, как в топ-5. Наконец, сам продукт сомнительного качества – каждый может выбирать источник информации, тут нельзя обвинять покупателя, что не заполняет стадионы.

Семак ведь забыл добавить, что клубы бюджетная игла полностью устраивает. Даже не мыслят в направлении эффективности, а когда в деле популисты-депутаты, то начинают о пенсиях бабушек, но предлагают сделать исключение для государственных корпораций. Логика – железная, причем даже хитрые менеджеры, вроде Гинера, строго против решения проблемы вторым путем, предложенным Семаком. Сергей Богданович говорит о превращении РПЛ в лигу-трамплин для перспективных игроков, что могут вырасти в цене.

Куда более здравое предложение, чем обанкротить всех вместе без подготовки. Вот только в России отъезд 30-летнего Смолова в «Сельту» чуть ли не подвигом обозвали, хотя давно стоило уехать из «Краснодара» за 15-20 млн евро в топ-5 вместо перехода в «Локомотив» за меньшие деньги. Отдал бы долг российскому футболу, ведь почти всю карьеру Федор получал государственные деньги, как и Семак в бытность игроком и тренером.

Могут ли участники системы сами ее реформировать? Ответ вы знаете. Все адекватные эксперты говорят годами, что лимит не работает. Это просто факт, не дискуссия. Также все селекционеры приезжают и плюются, когда начинают переговоры с россиянами – ужасные продавцы. При этом качество футбола в лиге спорное. Закрытый по стилю чемпионат, от обороны, цепкий, но отставший от мировых тенденцией. «Хетафе» может уничтожить «Краснодар», а «Бенфика» вынести вперед ногами «Зенит».

Но ничего не меняют. Серьезного аудита не будет – ни один местный чиновник его не переживет, отмены лимита не будет – уже есть увеличение квоты для россиян. Потолка зарплат или его вариации не будет. Также есть президент РПЛ , что продал телеправа за копейки, а его единогласно переизбрали и переизберут еще раз. Семак сказал, что все 16 клубов получают суммарно 10 миллионов евро – еще часть денег от ТВ клубам раздают в качестве «поощрения», но сумма не выше 25 миллионов евро.

В Лиге 1 контракт на будущий сезон заключили на 1.15 миллиарда евро, разница – 46 раз! А в России будет расширение РПЛ , новая экономическая нагрузка на государство. Получается, Семак предложил удалить легкие человеку с пневмонией, хотя российский футбол никто даже не пытался лечить по протоколу – следить за расходами, убрать все факторы, что завышают цены на российских игроков, начать вкладывать в массовый детский футбол.

Ничего не сделано глобально, даже не пытались повторять за бельгийцами, голландцами и португальцами, не стали инкубатором талантов. Поэтому если одним резким движением убрать государственное финансирование, то профессиональному футболу конец. Причем убивать предложено явно выборочно. Семак скажет, что «Газпром», по его мнению – частная компания. Не будет рубить сук, на котором сидит. Фактически предложили обанкротить всех, оставить лигу из 12 команд, где у каждого фаворита, кроме «Краснодара», будет по фарм-клубу.

Снять государственное финансирование – далеко не первый пункт реальной реформы, к нему нужно готовиться годами. Для приятного шага нужен фундамент. Пока же говорят об утопии. Предложение натянуть штаны через голову – странное, особенно если его озвучивает человек, чей клуб даже с небывалым для лиги финансированием (бюджет как сумма расходов ЦСКА и «Локомотива») с трудом вернулся на первое место. Получается, самый неэффективный, если сравнивать вложения и результаты.

Семак правильно пересказал проблемы. Вот только никто из людей с правом голоса не предложил вместо слов действия. Нельзя требовать роста доходов, превращения футбола в бизнес и снятия с бюджетной иглы, если сами клубы выбирают неэффективных менеджеров, прячут бухгалтерию – а никто не запрещает публиковать отчеты до копейки за расходование ваших денег, чтобы не было вопросов. Никто не отменил лимит, никто не воспитывал футболистов на местах.

Убрать бюджетную иглу точно нужно, но Семак предложил зайти в окно пятого этажа вместо подъема на лифте и входа через дверь. Ничего не сделано из того, что нужно было за последние двадцать лет, да и в планах никаких реформ нет.