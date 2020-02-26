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Сангаре продлил контракт с московским «Динамо»

сегодня, 19:17

«Динамо» продлило контракт с вратарем Дэвидом Сангаре.

19-летний голкипер является воспитанником «бело-голубых». На его счету 28 матчей в составе молодежной команды «Динамо».

Ранее москвичи отдали в аренду «Уралу» защитника Игоря Калинина.

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