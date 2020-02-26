Сангаре продлил контракт с московским «Динамо»

«Динамо» продлило контракт с вратарем .

19-летний голкипер является воспитанником «бело-голубых». На его счету 28 матчей в составе молодежной команды «Динамо».

🔄 Вратарь Дэвид Сангаре продлил соглашение с клубом.



⚪🔵 Дэвид – воспитанник @academy_dinamo, в системе которой находится с 2014. На сегодняшний день на счету Сангаре 28 матчей в составе #U19Динамо. 19-летний вратарь также привлекается к тренировкам и матчам главной команды pic.twitter.com/GqupUn7oEv