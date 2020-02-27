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Рамос: «Если „Реал“ хочет, чтобы я остался, я останусь»

сегодня, 00:39

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал переговоры с клубом о продлении контракта.

Я никогда не выдвигал дополнительных требований, я понимаю политику клуба в отношении игроков определенного возраста. Если клуб хочет, чтобы я остался, я останусь, не нужно беспокоиться.

Действующий контракт Рамоса с «Реалом» истекает в 2021 году. Ранее СМИ сообщали, что «сливочные» готовы продлить соглашение с игроком еще на год, однако тот хочет пролонгировать договор на два года. Указывалось, что в переговорах между «Реалом» и Рамосом возникла заминка из-за расхождения в вопросе продолжительности контракта.  

Отметим, что также проблемы в переговорах по контракту важного игрока возникли у «Ювентуса». Ранее стало известно, что «Юве» не может продлить соглашение с форвардом Пауло Дибалой, поскольку стороны не сойдутся в вопросе зарплаты.

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brodaga 05
brodaga 05
сегодня в 00:49
Да вот моя. Команда стоить 130 и хоть продам игрока а купить. Не могу . Превышен стоимость команды .
Радж Капур
Радж Капур
сегодня в 00:41
Хамло хочет остаться.
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