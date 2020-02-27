Рамос: «Если „Реал“ хочет, чтобы я остался, я останусь»

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сегодня, 00:39

Защитник «Реала» прокомментировал переговоры с клубом о продлении контракта.

Я никогда не выдвигал дополнительных требований, я понимаю политику клуба в отношении игроков определенного возраста. Если клуб хочет, чтобы я остался, я останусь, не нужно беспокоиться.

Действующий контракт Рамоса с «Реалом» истекает в 2021 году. Ранее СМИ сообщали, что «сливочные» готовы продлить соглашение с игроком еще на год, однако тот хочет пролонгировать договор на два года. Указывалось, что в переговорах между «Реалом» и Рамосом возникла заминка из-за расхождения в вопросе продолжительности контракта.

Отметим, что также проблемы в переговорах по контракту важного игрока возникли у «Ювентуса». Ранее стало известно, что «Юве» не может продлить соглашение с форвардом , поскольку стороны не сойдутся в вопросе зарплаты.