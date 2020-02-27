Дюков: «РФС продолжает работать над повышением качества судейства»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что организация продолжает работать над повышением качества судейства в российском футболе.
РФС продолжает работать над повышением качества судейства. РФС стремится сделать все для того, чтобы судьи чувствовали себя увереннее, и уровень их работы улучшался. Безусловно, в рамках проводимой судейской реформы мы продолжим развивать систему обучения и подготовки резерва. Важно, чтобы сформировался единый стиль, способствующий высокой интенсивности современного футбола. Также важнейшим элементом является взаимодействие со СМИ и участниками игры. Необходимо справедливо относиться к оценке работы арбитров, качественная работа не должна оставаться незамеченной.
Пока в штате есть Вилковы - о каком прогрессе можно говорить? Человек судит по понятиям.
Пока в штате есть Вилковы - о каком прогрессе можно говорить? Человек судит по понятиям.