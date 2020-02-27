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Дюков: «РФС продолжает работать над повышением качества судейства»

сегодня, 10:50

Президент РФС Александр Дюков заявил, что организация продолжает работать над повышением качества судейства в российском футболе.

РФС продолжает работать над повышением качества судейства. РФС стремится сделать все для того, чтобы судьи чувствовали себя увереннее, и уровень их работы улучшался. Безусловно, в рамках проводимой судейской реформы мы продолжим развивать систему обучения и подготовки резерва. Важно, чтобы сформировался единый стиль, способствующий высокой интенсивности современного футбола. Также важнейшим элементом является взаимодействие со СМИ и участниками игры. Необходимо справедливо относиться к оценке работы арбитров, качественная работа не должна оставаться незамеченной.
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oFANATo
oFANATo ответил RussianMango
сегодня в 11:54
Пока Газпром не отлучат от футбола и не выгонят зенитовских Дюковых так и будет продолжаться.
RussianMango
RussianMango
сегодня в 11:38
Нефига не изменится. Одни и те же нарушения, будут трактоваться по разному. Красная или пенальти, которые судья легко оформит, условным Ростову или Арсеналу....не поставит и не покажет, тому же Зениту. И всё это закроется ширмой "На усмотрение арбитра". Уверен, мы это и будем наблюдать.
Gensmo
Gensmo
сегодня в 11:36
Покуда коррупционер симонян заседает в РФС, ничего путного там сделать будет невозможно.
Gurben
Gurben
сегодня в 11:34
Москалёв вначале чемпионата поставил планку беспредела, безбородов и лампочкин ее поддержали, с тех пор все к этой планке стремятся.
Faustello
Faustello ответил makkie
сегодня в 11:27
Шаблонными фразами говорит, а по факту всё на прежнем уровне. Пока в штате есть Вилковы - о каком прогрессе можно говорить? Человек судит по понятиям.
Скоро всех просто к уровню Вилкова приведут и будет порядок ))
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 11:27
Нужно вместо Вилкова взять робота Федора.
makkie
makkie
сегодня в 11:02
Шаблонными фразами говорит, а по факту всё на прежнем уровне.
Пока в штате есть Вилковы - о каком прогрессе можно говорить? Человек судит по понятиям.
Doktor S
Doktor S
сегодня в 10:59
Когда москалёва вернут?
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