Винисиус: «Жезус фолил, забивая первый гол. Все это знают»

Вингер «Реала» после домашнего поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подверг критике судейство встречи.

Габриэл Жезус нарушал правила в моменте с первым голом. Все это знают.

У судьи есть VAR , но он не захотел им воспользоваться. Я видел, что там был фол, на поле, мне не нужно было смотреть повтор в раздевалке.

К нам постоянно так относятся. Жёлтая карточка, показанная Серхио Рамосу за его первый фол в матче с «Леванте», тоже была чем-то ненормальным.