Винисиус: «Жезус фолил, забивая первый гол. Все это знают»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор после домашнего поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подверг критике судейство встречи.
Габриэл Жезус нарушал правила в моменте с первым голом. Все это знают.
У судьи есть VAR, но он не захотел им воспользоваться. Я видел, что там был фол, на поле, мне не нужно было смотреть повтор в раздевалке.
К нам постоянно так относятся. Жёлтая карточка, показанная Серхио Рамосу за его первый фол в матче с «Леванте», тоже была чем-то ненормальным.
А в целом по игре проиграли по делу. Сити первый тайм скорости особо и не включал. А как только переходил на скоростную игру, то сразу же начинались моменты и полумоменты. так, что сливочные пусть за Ла Лигу соревнуются.
Сити в ответке должно их дожать.
А в целом по игре проиграли по делу. Сити первый тайм скорости особо и не включал. А как только переходил на скоростную игру, то сразу же начинались моменты и полумоменты. так, что сливочные пусть за Ла Лигу соревнуются.
Сити в ответке должно их дожать.