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Винисиус: «Жезус фолил, забивая первый гол. Все это знают»

сегодня, 07:18
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор после домашнего поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подверг критике судейство встречи.

Габриэл Жезус нарушал правила в моменте с первым голом. Все это знают.

У судьи есть VAR, но он не захотел им воспользоваться. Я видел, что там был фол, на поле, мне не нужно было смотреть повтор в раздевалке.

К нам постоянно так относятся. Жёлтая карточка, показанная Серхио Рамосу за его первый фол в матче с «Леванте», тоже была чем-то ненормальным.

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Vancho-Rotor
Vancho-Rotor ответил Cергей Герасимов
сегодня в 08:49
Ну если говорить о фоле Жесуза, руки он положил. И возможно толчок был. Но Сам Рамос парой секунд ранее толкнул Жесуза в спину. Причем нарушение было и явным и толчок более сильным. А красная... ну еще бы полтора метра и Рамос бы привез второй пендаль. А в целом по игре проиграли по делу. Сити первый тайм скорости особо и не включал. А как только переходил на скоростную игру, то сразу же начинались моменты и полумоменты. так, что сливочные пусть за Ла Лигу соревнуются. Сити в ответке должно их дожать.
это нормальная мужская борьба в штрафной площади. Не надо из футбола делать балет. Хоть и болел за Реал, тот же Винисиус должен был забивать с трех метров, а не вопить после матча. Забил бы- может и не было бы этих "спорных" моментов. Негоже Реалу пенять на судей. Я бы на месте Зидана еще и люлей дал этому молодому говоруну.
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил 112910415
сегодня в 08:12
Реал много лет является жертвой судейского произвола ! )
Ну да! Рамоса за его подлые фолы, которые он регулярно и постоянно производит давно нужно наказывать дисквалификациями от 2 до 5 матчей.
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов
сегодня в 08:10
Ну если говорить о фоле Жесуза, руки он положил. И возможно толчок был. Но Сам Рамос парой секунд ранее толкнул Жесуза в спину. Причем нарушение было и явным и толчок более сильным. А красная... ну еще бы полтора метра и Рамос бы привез второй пендаль.
А в целом по игре проиграли по делу. Сити первый тайм скорости особо и не включал. А как только переходил на скоростную игру, то сразу же начинались моменты и полумоменты. так, что сливочные пусть за Ла Лигу соревнуются.
Сити в ответке должно их дожать.
112910415
112910415
сегодня в 07:43
Реал много лет является жертвой судейского произвола ! )
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:33
К чему эти сопли..
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:29
Нытья в Реале не должно быть
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