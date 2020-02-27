Информация об использовании VAR может появиться на экранах стадионов РПЛ

Глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин заявил, что информация об использовании системы видеоассистента рефери может появиться на экранах стадионов на матчах РПЛ .

Планируем запустить такую графику - возможно, даже с первого матча весенней части чемпионата России. «Возможен пенальти», «возможен офсайд» и так далее - это то, что вы видите на матчах под эгидой УЕФА .

Но слова «должны» нет. На стадионах, где это возможно, - будет, там, где нет, - не будет. В трансляциях матчей стиль будет единым.