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Информация об использовании VAR может появиться на экранах стадионов РПЛ

сегодня, 14:52

Глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин заявил, что информация об использовании системы видеоассистента рефери может появиться на экранах стадионов на матчах РПЛ.

Планируем запустить такую графику - возможно, даже с первого матча весенней части чемпионата России. «Возможен пенальти», «возможен офсайд» и так далее - это то, что вы видите на матчах под эгидой УЕФА.

Но слова «должны» нет. На стадионах, где это возможно, - будет, там, где нет, - не будет. В трансляциях матчей стиль будет единым.

Ранее стало известно, что лицензии по работе с VAR в России получили 16 судей.

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