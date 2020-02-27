ГлавнаяНовости

Фетисов: «Надеюсь, все новички „Крыльев“ принесут пользу команде»

сегодня, 20:10

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов порассуждал о том, как повлияют новые футболисты команды на результаты в чемпионате России.

Нашу команду этой зимой пополнили шесть новых футболистов. Каждая кандидатура обсуждалась на совете директоров совместно с тренерским штабом. Были учтены пожелания главного тренера Миодрага Божовича, высказанные им на декабрьском заседании СД. Надеюсь, что каждый из новичков принесет пользу нашему клубу и поможет в весенней части чемпионата.

Среди новых игроков есть как опытные бойцы, так и молодые ребята. В частности, Денис Попович и Евгений Фролов — игроки, хорошо знающие РПЛ и выступавшие тут за нашего ближайшего соперника, «Оренбург», и за другие клубы. Мехди Зеффан — опытный игрок, обладатель Кубка Африки в составе сборной Алжира, выступавший в ведущих клубах Франции. Сергей Иванов, Максим Глушенков, Сафаа Хади — перспективные игроки. Причем Глушенков — воспитанник Академии им. Коноплева, игрок молодежной сборной России, а Сафаа — игрок сборной Ирака, подающий большие надежды.

Все футболисты амбициозны и полны решимости исправить ситуацию. Те, кто присутствовал на презентации новичков на «Самара Арене», могли пообщаться с ребятами и убедиться, что они адаптировались в коллективе и заряжены на результат.

Ранее полузащитник «Крыльев» Денис Попович рассказал о подготовке команды перед возобновлением сезона.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Билялетдинов: «Из россиян в Зал славы АПЛ может попасть лишь Канчельскис»
Сегодня, 20:17 Комментарии4
Павлюченко: «Российские игроки не попадут в Зал славы АПЛ»
Сегодня, 19:49 Комментарии8
Орлов: «У „Зенита“ пока нет такого футболиста, как Дзюба. Его не заменить»
Сегодня, 19:24 Комментарии21
Тарасов успешно перенёс операцию и процитировал Шерлока Холмса
Сегодня, 18:47 ФотоКомментарии6
Ганчаренко: «Как бы ЦСКА ни играл на сборах, в чемпионате всё будет иначе»
Сегодня, 18:05 Комментарии31
Лебедев: «Со следующего сезона 99.9% на стадионах появится пиво»
Сегодня, 16:21 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:34
Успехов!!!
Sana Sotyy
Sana Sotyy
сегодня в 20:17
Удачи.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100