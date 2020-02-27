Фетисов: «Надеюсь, все новички „Крыльев“ принесут пользу команде»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов порассуждал о том, как повлияют новые футболисты команды на результаты в чемпионате России.

Нашу команду этой зимой пополнили шесть новых футболистов. Каждая кандидатура обсуждалась на совете директоров совместно с тренерским штабом. Были учтены пожелания главного тренера Миодрага Божовича, высказанные им на декабрьском заседании СД. Надеюсь, что каждый из новичков принесет пользу нашему клубу и поможет в весенней части чемпионата.

Среди новых игроков есть как опытные бойцы, так и молодые ребята. В частности, Денис Попович и Евгений Фролов — игроки, хорошо знающие РПЛ и выступавшие тут за нашего ближайшего соперника, «Оренбург», и за другие клубы. Мехди Зеффан — опытный игрок, обладатель Кубка Африки в составе сборной Алжира, выступавший в ведущих клубах Франции. Сергей Иванов, Максим Глушенков, Сафаа Хади — перспективные игроки. Причем Глушенков — воспитанник Академии им. Коноплева, игрок молодежной сборной России, а Сафаа — игрок сборной Ирака, подающий большие надежды.

Все футболисты амбициозны и полны решимости исправить ситуацию. Те, кто присутствовал на презентации новичков на «Самара Арене», могли пообщаться с ребятами и убедиться, что они адаптировались в коллективе и заряжены на результат.