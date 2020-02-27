Тарасов успешно перенёс операцию и процитировал Шерлока Холмса

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сегодня, 18:47

Полузащитник «Рубина» сообщил об успешном проведении операции на левой ноге и прокомментировал событие цитатой главного героя фильма «Шерлок Холмс» 2009 года, режиссёром которого является Гай Ричи.

Операция прошла успешно. Впереди ещё одна большая работа над собой. Как там говорилось в «Шерлоке Холмсе»: «Нет ничего более стимулирующего, чем когда всё идёт не так, как надо». В точку​.

Напомним, что 32-летний хавбек получил травму на тренировке команды через 3 дня после подписания контракта с «Рубином».