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Тарасов успешно перенёс операцию и процитировал Шерлока Холмса

сегодня, 18:47

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сообщил об успешном проведении операции на левой ноге и прокомментировал событие цитатой главного героя фильма «Шерлок Холмс» 2009 года, режиссёром которого является Гай Ричи

Операция прошла успешно. Впереди ещё одна большая работа над собой. Как там говорилось в «Шерлоке Холмсе»: «Нет ничего более стимулирующего, чем когда всё идёт не так, как надо». В точку​.

 

Напомним, что 32-летний хавбек получил травму на тренировке команды через 3 дня после подписания контракта с «Рубином».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 19:30
Лучше бы подошло - " за кого меня принимают в этой го сти ни це ? За дурачка ? За дурочка ! Если этот болван не найдёт мою левую бутсу ,я устрою грандиозный скандал !!!!! ......." )))))))))))))))))
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 19:20
Рубин лечит !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:15
Я лежу, они идут.. нет не часы конечно).
FESCO
FESCO
сегодня в 19:06
Здоровья тарасову, рубин все прихоти оплатит.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:03
На халяву лечится - прикольно.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:55
бузов применил "дефективный метод",подписал контракт и на диван)
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