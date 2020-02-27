Ганчаренко: «Как бы ЦСКА ни играл на сборах, в чемпионате всё будет иначе»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от весенней части российской Премьер-Лиги.
Первый матч после длительного перерыва расскажет о многом. Его ждешь с особым волнением, потому что понимаешь, насколько важно хорошо его провести. Всю зиму мы живем надеждами, что весенний отрезок сложится для нас удачно. На команде лежит большая ответственность, и ЦСКА сделает все, чтобы как можно выше подняться в турнирной таблице. Зимой мы хорошо поработали, есть все основания полагать, что встречаем возобновление сезона во всеоружии. Разумеется, еще на сборах начали анализировать игру ближайших соперников, в первую очередь «Урала». Сделали максимум возможного, чтобы хорошо подготовиться к стартовым матчам.
В прошлом году мы довольно хорошо провели все зимние спарринги. На фоне этих побед у команды пропало чувство опасности, которое на самом деле необходимо. Казалось, успешные результаты на сборах сами собой перенесутся и на официальные игры.
В результате, столкнувшись с суровыми реалиями, команда немного растерялась, а это, в свою очередь, привело к потере важных очков. Надеюсь, сейчас мы приобрели необходимый опыт, который не позволит повторить прошлые ошибки. Команда должна понимать: как бы мы ни играли на сборах, в чемпионате все будет иначе. Нам окажут совсем иное сопротивление, и к этому нужно быть готовым.
В первом матче после возобновления чемпионата России «армейцы» встретятся с «Уралом».
спартак не прошел квалификацию проиграв браге, зенит занял 4-ое место, локомотив занял 4-ое место, каснодар не прошел в евровесну проиграв базелю 5:0 и хеттафе 3:0
спартак не прошел квалификацию проиграв браге, зенит занял 4-ое место, локомотив занял 4-ое место, каснодар не прошел в евровесну проиграв базелю 5:0 и хеттафе 3:0
Удачи ребятам весной.
Удачи ребятам весной.
Арбитр Мешков признал свою ошибку в матче ЦСКА- Сочи со сломанным носом Чалову.
Мешков:" В том эпизоде надо было назначать пенальти в ворота Сочи и удалять игрока Сочи."
Судья всероссийской категории Игорь Федотов, выступающий экспертом на телеканале «Матч Премьер», оценил фол нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на полузащитнике ЦСКА Иване Облякове в матче 15-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге.
По мнению Федотова, главный судья матча Михаил Вилков должен был удалить Азмуна, который по итогам эпизода не получил даже желтой карточки.
«Это серьезное нарушение правил. Азмун наступил Облякову на икроножную мышцу сзади и мог причинить серьезную травму. Это должно караться красной карточкой.
Так что готовьтесь Виктор Михайлович играть в меньшинстве, 11 против 12 игроков соперника во главе с Дюковско- газпромовскими судейками.
Арбитр Мешков признал свою ошибку в матче ЦСКА- Сочи со сломанным носом Чалову.
Мешков:" В том эпизоде надо было назначать пенальти в ворота Сочи и удалять игрока Сочи."
Судья всероссийской категории Игорь Федотов, выступающий экспертом на телеканале «Матч Премьер», оценил фол нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на полузащитнике ЦСКА Иване Облякове в матче 15-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге.
По мнению Федотова, главный судья матча Михаил Вилков должен был удалить Азмуна, который по итогам эпизода не получил даже желтой карточки.
«Это серьезное нарушение правил. Азмун наступил Облякову на икроножную мышцу сзади и мог причинить серьезную травму. Это должно караться красной карточкой.
Так что готовьтесь Виктор Михайлович играть в меньшинстве, 11 против 12 игроков соперника во главе с Дюковско- газпромовскими судейками.