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Ганчаренко: «Как бы ЦСКА ни играл на сборах, в чемпионате всё будет иначе»

сегодня, 18:05

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от весенней части российской Премьер-Лиги.

Первый матч после длительного перерыва расскажет о многом. Его ждешь с особым волнением, потому что понимаешь, насколько важно хорошо его провести. Всю зиму мы живем надеждами, что весенний отрезок сложится для нас удачно. На команде лежит большая ответственность, и ЦСКА сделает все, чтобы как можно выше подняться в турнирной таблице. Зимой мы хорошо поработали, есть все основания полагать, что встречаем возобновление сезона во всеоружии. Разумеется, еще на сборах начали анализировать игру ближайших соперников, в первую очередь «Урала». Сделали максимум возможного, чтобы хорошо подготовиться к стартовым матчам.

В прошлом году мы довольно хорошо провели все зимние спарринги. На фоне этих побед у команды пропало чувство опасности, которое на самом деле необходимо. Казалось, успешные результаты на сборах сами собой перенесутся и на официальные игры.

В результате, столкнувшись с суровыми реалиями, команда немного растерялась, а это, в свою очередь, привело к потере важных очков. Надеюсь, сейчас мы приобрели необходимый опыт, который не позволит повторить прошлые ошибки. Команда должна понимать: как бы мы ни играли на сборах, в чемпионате все будет иначе. Нам окажут совсем иное сопротивление, и к этому нужно быть готовым.

В первом матче после возобновления чемпионата России «армейцы» встретятся с «Уралом». 

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:25
Удачи желаю нашим ребятам, весенний сезон совсем рядом.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответил Alpribas
сегодня в 19:23
А расскажи ка нам друг сердечный, а у кого еврокубки не закончились из наших клубов условным ференцварошем?
спартак не прошел квалификацию проиграв браге, зенит занял 4-ое место, локомотив занял 4-ое место, каснодар не прошел в евровесну проиграв базелю 5:0 и хеттафе 3:0
drug01
drug01
сегодня в 19:20
Удачи !!!!
Alpribas
Alpribas ответил Свидетели картофельного позора
сегодня в 19:18
Витька не врет , мы каждой год свидетели этого. Но мы снова верим!
Можно сказать каждый год так начинается, а потом Ференцварошом заканчивается.
Red blu
Red blu
сегодня в 19:17
Первый матч с Уралом покажет наши амбиции.
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 19:09
Витька не врет , мы каждой год свидетели этого. Но мы снова верим!
SHMEL
SHMEL ответил 12-й спартанец
сегодня в 19:08
Арбитры все время мешают коням проявить свои футбольные качества, особенно, а еврокубках, где своих арбитров нет.
А вы я смотрю, просто феерите в еврокубках, когда попадаете туда раз в пятилетку.
oFANATo
oFANATo ответил 12-й спартанец
сегодня в 19:06
Ахахаха.....а кто помешал мясу проявить себя в квалификации ЛЕ?
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:05
Конечно осечки будут, но они должны быть сведены к минимуму, если мы стремимся попасть в евркубки.Удачи и побед ЦСКА!!!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 19:04
"Всю зиму мы живем надеждами, что весенний отрезок сложится для нас удачно" Я не так давно на сайте и не являюсь болельщиком "ЦСКА", но что-то мне подсказывает, что битвы в 1/16 ЛЕ нужнее были бы болельщикам данной команды На выход, чтобы не жить ожиданиями. Личное мнение, как всегда.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 19:04
Предсезонную подготовку провели качественно, осталось это только перенести и на чемпионат.
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 19:04
Арбитры все время мешают коням проявить свои футбольные качества, особенно, а еврокубках, где своих арбитров нет.
severnyj84
severnyj84
сегодня в 19:02
Как только Чалова в Барселону продадут, то дела пойдут в гору, поближе к спартаку.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 19:01
Удачи ЦСКА во второй части чемпионата!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:58
Всё правильно сказал ВМГ.
Удачи ребятам весной.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:51
Виктор Михайлович, в чемпионате все будет по другому, придется ещё играть и против дюковско-газпромовских судей.

Арбитр Мешков признал свою ошибку в матче ЦСКА- Сочи со сломанным носом Чалову.

Мешков:" В том эпизоде надо было назначать пенальти в ворота Сочи и удалять игрока Сочи."

Судья всероссийской категории Игорь Федотов, выступающий экспертом на телеканале «Матч Премьер», оценил фол нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на полузащитнике ЦСКА Иване Облякове в матче 15-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге.
По мнению Федотова, главный судья матча Михаил Вилков должен был удалить Азмуна, который по итогам эпизода не получил даже желтой карточки.

«Это серьезное нарушение правил. Азмун наступил Облякову на икроножную мышцу сзади и мог причинить серьезную травму. Это должно караться красной карточкой.

Так что готовьтесь Виктор Михайлович играть в меньшинстве, 11 против 12 игроков соперника во главе с Дюковско- газпромовскими судейками.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:28
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 18:26
    Буду надеяться, что медали получат и будут участвовать в Евро турнирах..
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 18:19
    Бум надеяться , что армейцы прибавят в уверенности и перестанут проваливать вторые таймы .
    brodaga 05
    brodaga 05
    сегодня в 18:17
    Да лучше. Поднять стоимость команды до 150 лямов.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 18:16
    НАдежды...удача...Когда тренер так говорит,невольно возникает вопрос :Как ты поведёшь в бой команду,потратив на подготовку почти два месяца???
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 18:16
    Удачи ЦСКА!!!
    aastik
    aastik
    сегодня в 18:14
    Примерно как в ЛЕ, даже стельмах не поможет своими связями.
    Gensmo
    Gensmo
    сегодня в 18:07
    Проигрывали только спартаку и ростову, будем всем подряд.
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