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Лебедев: «Со следующего сезона 99.9% на стадионах появится пиво»

сегодня, 16:21

Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал возобновление продажи пива на футбольных стадионах.

Пиво появится на стадионах. Сейчас законопроект готовится к процедуре второго чтения, продолжается приём и обсуждение поправок. Мы надеемся, что при хорошем развитии событий до середины апреля он уже будет одобрен Советом Федерации.

Думаю, 99,9%, что со следующего чемпионата всё будет функционировать в соответствии с законом.

Невозможно просчитать, сколько можно будет заработать на этом. Мы не знаем, сколько людей придёт на стадион, сколько купит пиво. Это сложно поддаётся математике. Главное — средство реализации в большей части будут идти в РФС на развитие юношеского спорта, развитие футбола в нашей стране. Неважно сколько: рубль или миллион. Нашему спорту нужны любые деньги.

Рассматривался запрет распития пива на трибуне. Можно будет пить только в подтрибунном помещение или в пределах пункта, где оно продаётся.

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Все комментарии
Valeriy-48
Valeriy-48
сегодня в 18:07
Не перестаю удивляться мудрости наших депутатов, то они аргументированно принимают закон не продавать пиво на стадионе, то вновь, аргументированно примут закон о продаже пива на стадионах...
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 17:53
Пиво для геев!
Sana Sotyy
Sana Sotyy
сегодня в 17:27
Увидим .
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 17:19
Ежели жарко...пивко не помешает...А ранней весной или поздней осенью...коньячек бы не помешал...ну или беленькая..
VIPded
VIPded
сегодня в 17:14
К полумерам не привык! (с))) Пиво нужно на трибунах!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:56
На водке напишут: ПИВО 40 градусов.
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 16:44
И платные туалеты.
Прибыль увеличится в два раза.
aastik
aastik
сегодня в 16:25
Лучше бы дети на стадионах появлялись, чем пиво.
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