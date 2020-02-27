Павлюченко: «Российские игроки не попадут в Зал славы АПЛ»

Бывший форвард «Тоттенхэма» и сборной России поделился мнением о создании Зала славы АПЛ :

Кто попадет первым? Очень сложно сказать, это большой список легендарных футболистов. Тем более, что в этот список будут попадать игроки с сезона-1992. Но на ум приходят две фамилии — Алан Ширер и Стивен Джеррард. Это футболисты, которые внесли большой вклад в АПЛ .