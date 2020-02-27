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Павлюченко: «Российские игроки не попадут в Зал славы АПЛ»

сегодня, 19:49

Бывший форвард «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о создании Зала славы АПЛ:

Кто попадет первым? Очень сложно сказать, это большой список легендарных футболистов. Тем более, что в этот список будут попадать игроки с сезона-1992. Но на ум приходят две фамилии — Алан Ширер и Стивен Джеррард. Это футболисты, которые внесли большой вклад в АПЛ.

Я, Жирков, Аршавин, Погребняк и Бил? У нас нет шансов, ха-ха-ха. Мы поиграли, кто три или четыре года, для АПЛ это слишком мало. А что мы сделали? Ну, как-то блеснули, какие-то определенные матчи провели, забивали и все. А есть люди, которые почти всю свою карьеру провели в Англии, где забивали под сто мячей и проводили больше сотни матчей. Поэтому при всем уважении к нашим российским игрокам, которые поиграли в Англии — шансов у нас ноль. Ну может быть, кто-то там из тысячи человек — два или три человека напишут фамилию Павлюченко, Аршавина или Жиркова. Но я думаю, что мы без шансов.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
сегодня в 20:53
В Зал Славы попадают единицы.
Ги Лефлер,
Уейн Грецки,
Марио Лемье,
Яромир Ягр...
О чём это я ?..
Славные футболисты , давайте по одному на клуб.
Франц,( Кайзер Франц ) Беккенбауер.
Йоган ( нет , не Себастьян Бах ), Круифф, тогда его мы звали Круифф,
Рауль, просто Рауль,
Хави, но если позовёшь Хави, то как же без Иньесты.
Тотти, соглашусь , играл лучше, чем плевался.
Сын своего отца, Мальдиньи Паоло,
Куда -нибудь мне хочется пристроить Мишеля Платини , по блату,
в Ювентус , наверное, не в Сент-Этьен ,
Юрий Гаврилов,
Давид Кипиани,
Олег Блохин...
Ах да , Англия
Кевин Киган,
Гарри Линекер,
Девид Бекхем,
Тони Адамс,
Дидье Дрогба,
Сколько славных имён...
Павлюченко, сбегай мяч подай....
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 20:41
"Стивен Джеррард" .. "большой вклад в АПЛ"

вроде бы и да, но побед-то нету. а вот тот же лэмпард...
VIPded
VIPded
сегодня в 20:40
Здраво мыслит...)))
beefs
beefs
сегодня в 20:33
Это обьективно и справедливо...
severnyj84
severnyj84
сегодня в 20:07
Такие как Павлюченко никогда.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:07
Он точно не попадет.
Viduka
Viduka
сегодня в 20:01
У Канчельскиса есть шанс.
Carradona
Carradona
сегодня в 19:56
Когда включил мозги
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