Орлов: «У „Зенита“ пока нет такого футболиста, как Дзюба. Его не заменить»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов порассуждал о скором возобновлении чемпионата России по футболу, а также прокомментировал новость о том, что форвард «Зенита» может пропустить матч 20-го тура РПЛ с «Локомотивом».

У меня хорошие ожидания от возобновления чемпионата России. Многие команды неплохо укрепились. «Зенит» хоть и не приобрел никого, но Малком должен начать играть.

Сейчас у «Зенита» есть проблема, Артем Дзюба сегодня не тренировался в общей группе «Зенита». Поэтому если он и выйдет на поле, то только в концовке матча, а так «Зенит» против «Локомотива» — это главная встреча тура.

Конечно, сильно скажется отсутствие Артема Дзюбы, такого игрока не заменить, но что тут сделаешь? У «Зенита» пока больше нет такого футболиста, зато у «Зенита» будет огромная поддержка в лице 40 тысяч болельщиков, это очень многое значит, они будут гнать команду вперед. Все-таки в нашем футболе кто больше бегает, тот и побеждает.