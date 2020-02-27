Орлов: «У „Зенита“ пока нет такого футболиста, как Дзюба. Его не заменить»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов порассуждал о скором возобновлении чемпионата России по футболу, а также прокомментировал новость о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба может пропустить матч 20-го тура РПЛ с «Локомотивом».
У меня хорошие ожидания от возобновления чемпионата России. Многие команды неплохо укрепились. «Зенит» хоть и не приобрел никого, но Малком должен начать играть.
Сейчас у «Зенита» есть проблема, Артем Дзюба сегодня не тренировался в общей группе «Зенита». Поэтому если он и выйдет на поле, то только в концовке матча, а так «Зенит» против «Локомотива» — это главная встреча тура.
Конечно, сильно скажется отсутствие Артема Дзюбы, такого игрока не заменить, но что тут сделаешь? У «Зенита» пока больше нет такого футболиста, зато у «Зенита» будет огромная поддержка в лице 40 тысяч болельщиков, это очень многое значит, они будут гнать команду вперед. Все-таки в нашем футболе кто больше бегает, тот и побеждает.
Удержать победу «быкам» не удалось. Уже в добавленное время контратака «зенита» привела к выходу Артема Дзюбы один на один с Матвеем Сафоновым принесшему итоговую ничью
В результате несколько неожиданно возник скандал, связанный с судейством. И это тем удивительнее, что на игре работала система видеопомощи арбитрам VAR.
Футболисты Краснодара сразу же окружили главного рефери встречи Алексея Еськова, требуя у него зафиксировать нарушение в начале голевой атаки питерцев, когда мяч потерял упавший в центре поля де Вильена. По мнению игроков Краснодара, там имел место фол Бранислава Ивановича.
Однако работавший в комнате VAR Виталий Мешков не увидел ничего противозаконного, и Еськов даже не пошел смотреть момент.
«В концовке встречи, перед забитым голом зенита, Иванович в центре поля сфолил на игроке Краснодара. Игру должны были остановить и, соответственно, гол не засчитать. Но это же Леша Еськов, — цитирует Sport24 возмущенного бывшего арбитра Сергея Хусаинова.
— Почему не подсказал VAR? А кто там был, Мешков? А здесь даже не стал подзывать Еськова. Почему? Коррупция!
Так что будет у вас кабинетное чемпионство и без Дзюбы!
Удержать победу «быкам» не удалось. Уже в добавленное время контратака «зенита» привела к выходу Артема Дзюбы один на один с Матвеем Сафоновым принесшему итоговую ничью
В результате несколько неожиданно возник скандал, связанный с судейством. И это тем удивительнее, что на игре работала система видеопомощи арбитрам VAR.
Футболисты Краснодара сразу же окружили главного рефери встречи Алексея Еськова, требуя у него зафиксировать нарушение в начале голевой атаки питерцев, когда мяч потерял упавший в центре поля де Вильена. По мнению игроков Краснодара, там имел место фол Бранислава Ивановича.
Однако работавший в комнате VAR Виталий Мешков не увидел ничего противозаконного, и Еськов даже не пошел смотреть момент.
«В концовке встречи, перед забитым голом зенита, Иванович в центре поля сфолил на игроке Краснодара. Игру должны были остановить и, соответственно, гол не засчитать. Но это же Леша Еськов, — цитирует Sport24 возмущенного бывшего арбитра Сергея Хусаинова.
— Почему не подсказал VAR? А кто там был, Мешков? А здесь даже не стал подзывать Еськова. Почему? Коррупция!
Так что будет у вас кабинетное чемпионство и без Дзюбы!
Кстати,сегодня опубликовано ещё одно доказательство,что "Зенит" и "СПартак"-представители единого нефтегазового комплекса.Ишь,как бывшие дружно соединяются в пропаганде афер!!!
https://click-or-die.ru/2020/02/kerzh/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Кстати,сегодня опубликовано ещё одно доказательство,что "Зенит" и "СПартак"-представители единого нефтегазового комплекса.Ишь,как бывшие дружно соединяются в пропаганде афер!!!
https://click-or-die.ru/2020/02/kerzh/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Выйдет на замену во втором тайме, так что Локо не до расслабухи.
Все будет серьезно...
Выйдет на замену во втором тайме, так что Локо не до расслабухи.
Все будет серьезно...
возьмите кого угодно, хоть дядю с улицы, какая разница кто будет ходить пешком в чужой штрафной??!!!!!
Пусть Медведев попробует!!!!!
возьмите кого угодно, хоть дядю с улицы, какая разница кто будет ходить пешком в чужой штрафной??!!!!!
Пусть Медведев попробует!!!!!
А помнишь вы забили нам после того как мяч ушел в аут? Че молчишь то? Не помнишь, посмотри повтор. Согласен азмуна надо было удалять, почему не удалили не знаю. Но не надо говорить шо всё куплено. Вас тоже можно обвинить шо кони купили судью когда засчитал гол из аута. И причем тут ваши игры с сочи или с кем то там еще? Зенит то в чем виноват? Если в очном матче вас чуть придушили, значит всё и всех купили чтоли? Тобишь когда в вашу пользу косяк то всё норм, когда не в вашу то газпром всё и всех купил. Всё понятно с вами))
А помнишь вы забили нам после того как мяч ушел в аут? Че молчишь то? Не помнишь, посмотри повтор. Согласен азмуна надо было удалять, почему не удалили не знаю. Но не надо говорить шо всё куплено. Вас тоже можно обвинить шо кони купили судью когда засчитал гол из аута. И причем тут ваши игры с сочи или с кем то там еще? Зенит то в чем виноват? Если в очном матче вас чуть придушили, значит всё и всех купили чтоли? Тобишь когда в вашу пользу косяк то всё норм, когда не в вашу то газпром всё и всех купил. Всё понятно с вами))
Арбитр Мешков признал свою ошибку в матче ЦСКА- Сочи со сломанным носом Чалову.
Мешков:" В том эпизоде надо было назначать пенальти в ворота Сочи и удалять игрока Сочи."
Судья всероссийской категории Игорь Федотов, выступающий экспертом на телеканале «Матч Премьер», оценил фол нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на полузащитнике ЦСКА Иване Облякове в матче 15-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге.
По мнению Федотова, главный судья матча Михаил Вилков должен был удалить Азмуна, который по итогам эпизода не получил даже желтой карточки.
«Это серьезное нарушение правил. Азмун наступил Облякову на икроножную мышцу сзади и мог причинить серьезную травму. Это должно караться красной карточкой.
Так что будет у вас кабинетное чемпионство и без Дзюбы.
Арбитр Мешков признал свою ошибку в матче ЦСКА- Сочи со сломанным носом Чалову.
Мешков:" В том эпизоде надо было назначать пенальти в ворота Сочи и удалять игрока Сочи."
Судья всероссийской категории Игорь Федотов, выступающий экспертом на телеканале «Матч Премьер», оценил фол нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на полузащитнике ЦСКА Иване Облякове в матче 15-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге.
По мнению Федотова, главный судья матча Михаил Вилков должен был удалить Азмуна, который по итогам эпизода не получил даже желтой карточки.
«Это серьезное нарушение правил. Азмун наступил Облякову на икроножную мышцу сзади и мог причинить серьезную травму. Это должно караться красной карточкой.
Так что будет у вас кабинетное чемпионство и без Дзюбы.