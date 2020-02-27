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Орлов: «У „Зенита“ пока нет такого футболиста, как Дзюба. Его не заменить»

сегодня, 19:24

Известный телекомментатор Геннадий Орлов порассуждал о скором возобновлении чемпионата России по футболу, а также прокомментировал новость о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба может пропустить матч 20-го тура РПЛ с «Локомотивом».

У меня хорошие ожидания от возобновления чемпионата России. Многие команды неплохо укрепились. «Зенит» хоть и не приобрел никого, но Малком должен начать играть.

Сейчас у «Зенита» есть проблема, Артем Дзюба сегодня не тренировался в общей группе «Зенита». Поэтому если он и выйдет на поле, то только в концовке матча, а так «Зенит» против «Локомотива» — это главная встреча тура.

Конечно, сильно скажется отсутствие Артема Дзюбы, такого игрока не заменить, но что тут сделаешь? У «Зенита» пока больше нет такого футболиста, зато у «Зенита» будет огромная поддержка в лице 40 тысяч болельщиков, это очень многое значит, они будут гнать команду вперед. Все-таки в нашем футболе кто больше бегает, тот и побеждает.

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andreika20133
andreika20133 ответил oFANATo
сегодня в 21:03
Все помнят как обвиняли арбитров центрального матча четвертого тура Российской премьер-лиги «зенит» — «Краснодар» Алексея Еськова, работавшего в поле, и Виталия Мешкова, находившегося в комнате VAR, в коррупции из-за ответного гола хозяев в добавленное время. Удержать победу «быкам» не удалось. Уже в добавленное время контратака «зенита» привела к выходу Артема Дзюбы один на один с Матвеем Сафоновым принесшему итоговую ничью В результате несколько неожиданно возник скандал, связанный с судейством. И это тем удивительнее, что на игре работала система видеопомощи арбитрам VAR. Футболисты Краснодара сразу же окружили главного рефери встречи Алексея Еськова, требуя у него зафиксировать нарушение в начале голевой атаки питерцев, когда мяч потерял упавший в центре поля де Вильена. По мнению игроков Краснодара, там имел место фол Бранислава Ивановича. Однако работавший в комнате VAR Виталий Мешков не увидел ничего противозаконного, и Еськов даже не пошел смотреть момент. «В концовке встречи, перед забитым голом зенита, Иванович в центре поля сфолил на игроке Краснодара. Игру должны были остановить и, соответственно, гол не засчитать. Но это же Леша Еськов, — цитирует Sport24 возмущенного бывшего арбитра Сергея Хусаинова. — Почему не подсказал VAR? А кто там был, Мешков? А здесь даже не стал подзывать Еськова. Почему? Коррупция! Так что будет у вас кабинетное чемпионство и без Дзюбы!
Всё на писаное вами очень эмоционально и даже трогательно . но подобное можно найти в любой игре . Я не собираюсь как вы копаться в воспоминаниях прошлых игр нет нужды я не так сильно обижен на ЦСКА. И всегда относился к нему с уважением . Но уверен косяков у вас не меньше чем у любого Рос. клуба. Найдите себе какое нибудь хобби --- Я не знаю марки там собирайте .Или хомяков разводите . Уверен злость отпустит.
Nekit92
Nekit92 ответил oFANATo
сегодня в 21:01
Все помнят как обвиняли арбитров центрального матча четвертого тура Российской премьер-лиги «зенит» — «Краснодар» Алексея Еськова, работавшего в поле, и Виталия Мешкова, находившегося в комнате VAR, в коррупции из-за ответного гола хозяев в добавленное время. Удержать победу «быкам» не удалось. Уже в добавленное время контратака «зенита» привела к выходу Артема Дзюбы один на один с Матвеем Сафоновым принесшему итоговую ничью В результате несколько неожиданно возник скандал, связанный с судейством. И это тем удивительнее, что на игре работала система видеопомощи арбитрам VAR. Футболисты Краснодара сразу же окружили главного рефери встречи Алексея Еськова, требуя у него зафиксировать нарушение в начале голевой атаки питерцев, когда мяч потерял упавший в центре поля де Вильена. По мнению игроков Краснодара, там имел место фол Бранислава Ивановича. Однако работавший в комнате VAR Виталий Мешков не увидел ничего противозаконного, и Еськов даже не пошел смотреть момент. «В концовке встречи, перед забитым голом зенита, Иванович в центре поля сфолил на игроке Краснодара. Игру должны были остановить и, соответственно, гол не засчитать. Но это же Леша Еськов, — цитирует Sport24 возмущенного бывшего арбитра Сергея Хусаинова. — Почему не подсказал VAR? А кто там был, Мешков? А здесь даже не стал подзывать Еськова. Почему? Коррупция! Так что будет у вас кабинетное чемпионство и без Дзюбы!
Как у вас в свое время.))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:59
Один матч как нить перекантуемся...
oFANATo
oFANATo ответил andreika20133
сегодня в 20:50
Все помнят как обвиняли арбитров центрального матча четвертого тура Российской премьер-лиги «зенит» — «Краснодар» Алексея Еськова, работавшего в поле, и Виталия Мешкова, находившегося в комнате VAR, в коррупции из-за ответного гола хозяев в добавленное время.
Удержать победу «быкам» не удалось. Уже в добавленное время контратака «зенита» привела к выходу Артема Дзюбы один на один с Матвеем Сафоновым принесшему итоговую ничью
В результате несколько неожиданно возник скандал, связанный с судейством. И это тем удивительнее, что на игре работала система видеопомощи арбитрам VAR.

Футболисты Краснодара сразу же окружили главного рефери встречи Алексея Еськова, требуя у него зафиксировать нарушение в начале голевой атаки питерцев, когда мяч потерял упавший в центре поля де Вильена. По мнению игроков Краснодара, там имел место фол Бранислава Ивановича.

Однако работавший в комнате VAR Виталий Мешков не увидел ничего противозаконного, и Еськов даже не пошел смотреть момент.
«В концовке встречи, перед забитым голом зенита, Иванович в центре поля сфолил на игроке Краснодара. Игру должны были остановить и, соответственно, гол не засчитать. Но это же Леша Еськов, — цитирует Sport24 возмущенного бывшего арбитра Сергея Хусаинова.

— Почему не подсказал VAR? А кто там был, Мешков? А здесь даже не стал подзывать Еськова. Почему? Коррупция!

Так что будет у вас кабинетное чемпионство и без Дзюбы!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:44
ГЛавный матч тура? Разве что для деповцев,иначе они резко снизят свои шансы на 2-3 место.А с первым всё уже решено.
Кстати,сегодня опубликовано ещё одно доказательство,что "Зенит" и "СПартак"-представители единого нефтегазового комплекса.Ишь,как бывшие дружно соединяются в пропаганде афер!!!
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Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 20:34
"Может пропустить" еще не значит, что пропустит!
Выйдет на замену во втором тайме, так что Локо не до расслабухи.
Все будет серьезно...
Gloomy59
Gloomy59
сегодня в 20:32
Есть на поле Дзюба, нет на поле Дзюбы - ВСЁ РАВНО!!!!!
возьмите кого угодно, хоть дядю с улицы, какая разница кто будет ходить пешком в чужой штрафной??!!!!!
Пусть Медведев попробует!!!!!
andreika20133
andreika20133 ответил oFANATo
сегодня в 20:16
Орлов, зачем вам Дзюба, когда есть Дюковско-газпромовские судьи. Арбитр Мешков признал свою ошибку в матче ЦСКА- Сочи со сломанным носом Чалову. Мешков:" В том эпизоде надо было назначать пенальти в ворота Сочи и удалять игрока Сочи." Судья всероссийской категории Игорь Федотов, выступающий экспертом на телеканале «Матч Премьер», оценил фол нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на полузащитнике ЦСКА Иване Облякове в матче 15-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге. По мнению Федотова, главный судья матча Михаил Вилков должен был удалить Азмуна, который по итогам эпизода не получил даже желтой карточки. «Это серьезное нарушение правил. Азмун наступил Облякову на икроножную мышцу сзади и мог причинить серьезную травму. Это должно караться красной карточкой. Так что будет у вас кабинетное чемпионство и без Дзюбы.
Ну и раз мы всех купили почему не засчитали гол Дриуси в 3 туре с Краснодаром ---- А там мы потеряли 2 очка. Ты дружок видишь только то что тебе удобно видеть что встраивается в твою концепцию. Будь объективен и тебе поверят. А так то это просто детский лепет озлобленного человека.
RussianMango
RussianMango
сегодня в 20:12
Локо обязан порадовать народ, победой над Газпромом.
FESCO
FESCO ответил oFANATo
сегодня в 20:12
Орлов, зачем вам Дзюба, когда есть Дюковско-газпромовские судьи. Арбитр Мешков признал свою ошибку в матче ЦСКА- Сочи со сломанным носом Чалову. Мешков:" В том эпизоде надо было назначать пенальти в ворота Сочи и удалять игрока Сочи." Судья всероссийской категории Игорь Федотов, выступающий экспертом на телеканале «Матч Премьер», оценил фол нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на полузащитнике ЦСКА Иване Облякове в матче 15-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге. По мнению Федотова, главный судья матча Михаил Вилков должен был удалить Азмуна, который по итогам эпизода не получил даже желтой карточки. «Это серьезное нарушение правил. Азмун наступил Облякову на икроножную мышцу сзади и мог причинить серьезную травму. Это должно караться красной карточкой. Так что будет у вас кабинетное чемпионство и без Дзюбы.
По всем веткам с одним текстом гуляешь?
ДСА
ДСА
сегодня в 20:06
Гене виднее.
Зенит С-ПБ
Зенит С-ПБ
сегодня в 20:04
Зенит Чемпион! pocтов и спapтак в ФНЛ !!!
Аксинья
Аксинья ответил Зенит С-ПБ
сегодня в 20:03
в Питере самые лучшие болельщики и Зенит их порадует победами и чемпионством !!!
А также достойным выступлением в Еврокубках((
Зенит С-ПБ
Зенит С-ПБ
сегодня в 20:02
в Питере самые лучшие болельщики и Зенит их порадует победами и чемпионством !!!
Nekit92
Nekit92 ответил oFANATo
сегодня в 19:57
Орлов, зачем вам Дзюба, когда есть Дюковско-газпромовские судьи. Арбитр Мешков признал свою ошибку в матче ЦСКА- Сочи со сломанным носом Чалову. Мешков:" В том эпизоде надо было назначать пенальти в ворота Сочи и удалять игрока Сочи." Судья всероссийской категории Игорь Федотов, выступающий экспертом на телеканале «Матч Премьер», оценил фол нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на полузащитнике ЦСКА Иване Облякове в матче 15-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге. По мнению Федотова, главный судья матча Михаил Вилков должен был удалить Азмуна, который по итогам эпизода не получил даже желтой карточки. «Это серьезное нарушение правил. Азмун наступил Облякову на икроножную мышцу сзади и мог причинить серьезную травму. Это должно караться красной карточкой. Так что будет у вас кабинетное чемпионство и без Дзюбы.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 19:44
    Ждем начала весенней части!!! Лишь бы китайский "микроб" не вмешался в чемпионат!!!
    Виссарионович
    Виссарионович
    сегодня в 19:38
    Не вовремя Зе Болотного отдали...
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 19:37
    Орлов, зачем вам Дзюба, когда есть Дюковско-газпромовские судьи.

    Арбитр Мешков признал свою ошибку в матче ЦСКА- Сочи со сломанным носом Чалову.

    Мешков:" В том эпизоде надо было назначать пенальти в ворота Сочи и удалять игрока Сочи."

    Судья всероссийской категории Игорь Федотов, выступающий экспертом на телеканале «Матч Премьер», оценил фол нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на полузащитнике ЦСКА Иване Облякове в матче 15-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге.
    По мнению Федотова, главный судья матча Михаил Вилков должен был удалить Азмуна, который по итогам эпизода не получил даже желтой карточки.

    «Это серьезное нарушение правил. Азмун наступил Облякову на икроножную мышцу сзади и мог причинить серьезную травму. Это должно караться красной карточкой.

    Так что будет у вас кабинетное чемпионство и без Дзюбы.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 19:32
    Долго поиска для замены Тёмы нет Лёня Мессин в полне подайдёт...
    Aniva
    Aniva
    сегодня в 19:29
    Здоровья Дзюбе!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 19:26
    Возьмите в аренду Холанда ! Может впишется ? ))))))))))))))))
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