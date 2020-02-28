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Тихонов: «„Спартаку“ нужно обыгрывать „Динамо“ и идти дальше»

сегодня, 06:26
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 16:30 Не начался

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против «Динамо» в 20-м туре РПЛ.

Когда команда идёт на 10-м месте, любые задачи кажутся достаточно сложными. Но всё-таки «красно-белые» хорошо потренировалась во время паузы и провели качественные сборы. Поэтому мне кажется, что подопечным Тедеско всё по силам. Нужно обыгрывать «Динамо» и идти дальше.

Встречу «Динамо» и «Спартака» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 07:15
Динамо-только победа.
Sana Sotyy
Sana Sotyy
сегодня в 07:09
Удачи Спартаку .
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 06:42
На пути пyпcиков в ФНЛ победы не числятся
p.s. cпapтaк уже выполнил план на сезон - взял картонный кубок тины
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