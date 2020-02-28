Тихонов: «„Спартаку“ нужно обыгрывать „Динамо“ и идти дальше»

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против «Динамо» в 20-м туре РПЛ.
Когда команда идёт на 10-м месте, любые задачи кажутся достаточно сложными. Но всё-таки «красно-белые» хорошо потренировалась во время паузы и провели качественные сборы. Поэтому мне кажется, что подопечным Тедеско всё по силам. Нужно обыгрывать «Динамо» и идти дальше.
Встречу «Динамо» и «Спартака» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
p.s. cпapтaк уже выполнил план на сезон - взял картонный кубок тины
p.s. cпapтaк уже выполнил план на сезон - взял картонный кубок тины