Тихонов: «„Спартаку“ нужно обыгрывать „Динамо“ и идти дальше»

Экс-полузащитник «Спартака» поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против «Динамо» в 20-м туре РПЛ .

Когда команда идёт на 10-м месте, любые задачи кажутся достаточно сложными. Но всё-таки «красно-белые» хорошо потренировалась во время паузы и провели качественные сборы. Поэтому мне кажется, что подопечным Тедеско всё по силам. Нужно обыгрывать «Динамо» и идти дальше.