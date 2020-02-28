Макеев: «Не думаю, что в ближайшие годы „Спартак“ станет чемпионом России»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев, сейчас выступающий за «Арарат», поделился воспоминаниями о сезоне-2016/17, ставшем для него последним в команде.
Считаю ли себя чемпионом того года? Двоякая ситуация. В целом практически вообще не играл, но ведь был частью хорошего коллектива, создавал конкуренцию, получал травмы. Поэтому, считаю, заслужил за всё свое время в «Спартаке» уйти красиво, с золотой медалью. Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат.
Почему? Тогда просто слишком идеально всё совпало. Никто же не знал, например, что мы проиграем АЕКу и уберут Аленичева. Нам с киприотами просто не повезло. Обыграй мы их и пройди дальше в Лиге Европы, еще непонятно, как бы в чемпионате всё сложилось.
Напомним, ранее бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что был удивлен увольнением приведшего «красно-белых» к чемпионству Массимо Карреры с поста главного тренера команды.
Если чел Федуна был бы президентом РФС, Спартак был бы резиновым чемпионом, как Зенит и мечтал о полуфинале ЛЧ).
И так можно сказать о любом клубе РПЛ. Кто наверху у трона, тот и правит. Добавьте сюда спонсоров РФС, РПЛ и будьте уверены они в накладе не останутся. Нынешние реалии таковы.
Если чел Федуна был бы президентом РФС, Спартак был бы резиновым чемпионом, как Зенит и мечтал о полуфинале ЛЧ).
И так можно сказать о любом клубе РПЛ. Кто наверху у трона, тот и правит. Добавьте сюда спонсоров РФС, РПЛ и будьте уверены они в накладе не останутся. Нынешние реалии таковы.
Наверное в связи с тёплой весной все картошку уехали сажать?
Наверное в связи с тёплой весной все картошку уехали сажать?
Но зато Спартак будет регулярно выигрывать Кубки Первого канала. У Зенита они не в приоритетных задачах.
Но зато Спартак будет регулярно выигрывать Кубки Первого канала. У Зенита они не в приоритетных задачах.