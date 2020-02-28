Макеев: «Не думаю, что в ближайшие годы „Спартак“ станет чемпионом России»

Бывший защитник «Спартака» , сейчас выступающий за «Арарат», поделился воспоминаниями о сезоне-2016/17, ставшем для него последним в команде.

Считаю ли себя чемпионом того года? Двоякая ситуация. В целом практически вообще не играл, но ведь был частью хорошего коллектива, создавал конкуренцию, получал травмы. Поэтому, считаю, заслужил за всё свое время в «Спартаке» уйти красиво, с золотой медалью. Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат.

Почему? Тогда просто слишком идеально всё совпало. Никто же не знал, например, что мы проиграем АЕКу и уберут Аленичева. Нам с киприотами просто не повезло. Обыграй мы их и пройди дальше в Лиге Европы, еще непонятно, как бы в чемпионате всё сложилось.