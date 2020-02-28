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Макеев: «Не думаю, что в ближайшие годы „Спартак“ станет чемпионом России»

сегодня, 10:25

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев, сейчас выступающий за «Арарат», поделился воспоминаниями о сезоне-2016/17, ставшем для него последним в команде.

Считаю ли себя чемпионом того года? Двоякая ситуация. В целом практически вообще не играл, но ведь был частью хорошего коллектива, создавал конкуренцию, получал травмы. Поэтому, считаю, заслужил за всё свое время в «Спартаке» уйти красиво, с золотой медалью. Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат.

Почему? Тогда просто слишком идеально всё совпало. Никто же не знал, например, что мы проиграем АЕКу и уберут Аленичева. Нам с киприотами просто не повезло. Обыграй мы их и пройди дальше в Лиге Европы, еще непонятно, как бы в чемпионате всё сложилось.  

Напомним, ранее бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что был удивлен увольнением приведшего «красно-белых» к чемпионству Массимо Карреры с поста главного тренера команды.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:24
С пердива до чемпионства путь не близкий)]
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:24
Даже и не думай...
Тага Дага
Тага Дага ответил Знаю где трофей
сегодня в 12:19
Тогда многие не знали что есть такой клуп...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:18
Объективно!!!
Знаю где трофей
Знаю где трофей ответил Тага Дага
сегодня в 12:17
Где был зенит с 1984 по 2007 год....не неси ерунду.
Где Зенит сейчас и где спартак.
Тага Дага
Тага Дага ответил Олег Гутченко 2
сегодня в 12:15
Где был зенит с 1984 по 2007 год....не неси ерунду.
viv
viv
сегодня в 12:12
Только больной на голову может считать .....что спартак сможет в ближайшие годы стать чемпионом...
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил LOpp
сегодня в 12:03
Насчёт федуна газпромовского стало понятно что с вами товарищ не получится адекватный и конструктивный спор
Сп62
Сп62
сегодня в 11:57
Главное, чтобы зритель был. А мы будем всегда.
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 11:50
Что - ни у кого там юбилейчик не намечается? Ну тогда ждите, пока какая-нибудь свиная лихенда не состарится до нужного юбилейного возраста
Faustello
Faustello
сегодня в 11:37
Совсем Маккев в Прядкина не верит...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:35
А это кто такой ?
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2 ответил ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 11:34
У зенита ВЕЛИКОГО приоритет дандолк,вардар,ларисса,бенфика))аххаха
    ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
    ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ ответил Олег Гутченко 2
    сегодня в 11:30
    О каком чемпионстве Спартака может идти речь? Сейчас наступила эпоха и гегемония великого Зенита на долгие годы. Как у Ювентуса в Италии. Но зато Спартак будет регулярно выигрывать Кубки Первого канала. У Зенита они не в приоритетных задачах.
      Никита Бычков
      Никита Бычков ответил VIPded
      сегодня в 11:29
      Когда-нибудь Спартак станет чемпионом ФНЛ и в вышку вернётся...)))
      Сначала пфл
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      сегодня в 11:26
      Если Федун был главбухом РФС, Спартак, не вылазил бы с ЛЧ).
      Если чел Федуна был бы президентом РФС, Спартак был бы резиновым чемпионом, как Зенит и мечтал о полуфинале ЛЧ).
      И так можно сказать о любом клубе РПЛ. Кто наверху у трона, тот и правит. Добавьте сюда спонсоров РФС, РПЛ и будьте уверены они в накладе не останутся. Нынешние реалии таковы.
      Виссарионович
      Виссарионович
      сегодня в 11:26
      А где новости про коней?))) Соскучился прям по розыгрышам и веселью.
      Наверное в связи с тёплой весной все картошку уехали сажать?
      VIPded
      VIPded
      сегодня в 11:25
      Когда-нибудь Спартак станет чемпионом ФНЛ и в вышку вернётся...)))
      Олег Гутченко 2
      Олег Гутченко 2
      сегодня в 11:23
      О каком чемпионстве Спартака может идти речь? Сейчас наступила эпоха и гегемония великого Зенита на долгие годы. Как у Ювентуса в Италии.
      Но зато Спартак будет регулярно выигрывать Кубки Первого канала. У Зенита они не в приоритетных задачах.
      Виссарионович
      Виссарионович
      сегодня в 11:23
      Макеев готовится стать футбольным экспертом?
      Doktor S
      Doktor S
      сегодня в 11:22
      Опять накатила волна одержимости.
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      сегодня в 11:22
      Ну хоть один честно признался.Скорее в пердив, чем выше 8-го места.
      Kosmos58
      Kosmos58
      сегодня в 11:20
      "Спартак" не Спартак.
      severnyj84
      severnyj84
      сегодня в 11:08
      Мечтание номер два за сутки.
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 11:07
      Пдождем до следующего года.
      Footbolista
      Footbolista
      сегодня в 11:06
      Нет никаго интереса становиться чемпионами в таком слабом чемпионате...это удел и стремление слабых команд типа зенита и цска...недобрали в лучшие годы...выпрыгивают теперь из штанов...
      Заур-ЗВЕРЬ
      Заур-ЗВЕРЬ
      сегодня в 11:02
      Бабки есть, еще бы с умом бы вложить, может когда нибудь и станут)))
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 10:59
      спартак становится чемпионом через каждые 16 лет, следующе его чемпионство будет подарено в честь столетия легендарного Симоняна дай Бог ему здоровья.
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 10:58
      пока у власти газпромовский Федун Спартак будет становится чемпион раз в 15 лет.
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      сегодня в 10:57
      Обиженный...
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