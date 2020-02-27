Билялетдинов: «Из россиян в Зал славы АПЛ может попасть лишь Канчельскис»

Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной России поделился мнением об идее создания Зала славы английской Премьер-Лиги.

В Зал славы должны попадать бомбардиры, чемпионы. Всех достойных навскидку не перечислишь. Сделать опрос среди любителей футбола — это кстати. Кто победит, тот пусть и получит эту возможность. Вот только как пойдут клубные пристрастия? Но безусловно заслуживают Руни, Анри, Лэмпард, Джеррард — это самые титулованные ребята, которые выигрывали и показывали хороший футбол.

Может ли туда попасть кто-то из российских футболистов? Только Канчельскис может, конечно. Нужно смотреть, кто в ту эпоху играл еще. Но в принципе, его знают. Почему бы и нет? Если говорить об Аршавине, то там должна быть какая-то длинная история, а не нескольких лет. Слава — это такая штука, которая должна быть разобрана досконально и понимать все временные рамки — кто и что делал на поле.