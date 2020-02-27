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Билялетдинов: «Из россиян в Зал славы АПЛ может попасть лишь Канчельскис»

сегодня, 20:17

Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением об идее создания Зала славы английской Премьер-Лиги.

В Зал славы должны попадать бомбардиры, чемпионы. Всех достойных навскидку не перечислишь. Сделать опрос среди любителей футбола — это кстати. Кто победит, тот пусть и получит эту возможность. Вот только как пойдут клубные пристрастия? Но безусловно заслуживают Руни, Анри, Лэмпард, Джеррард — это самые титулованные ребята, которые выигрывали и показывали хороший футбол.

Может ли туда попасть кто-то из российских футболистов? Только Канчельскис может, конечно. Нужно смотреть, кто в ту эпоху играл еще. Но в принципе, его знают. Почему бы и нет? Если говорить об Аршавине, то там должна быть какая-то длинная история, а не нескольких лет. Слава — это такая штука, которая должна быть разобрана досконально и понимать все временные рамки — кто и что делал на поле.

Ранее на эту тему также высказался экс-нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:11
Вряд ли этот литовский хохол туда попадёт. Хотя из всех наших он, пожалуй, был самым успешным в Англии.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:08
Сын литовца...родился на Украине...дети родились в Англии и Шотландии..с 1999 года имеет подданство Великобритании...какой он нахрен россиянин...
то, что он порой "несет" это вообще отдельная тема...
ДСА
ДСА
сегодня в 21:07
А кто это?
Atist
Atist
сегодня в 20:36
Кто его туда пустит.
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