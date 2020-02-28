Б. Игнатьев: «Матч „Зенит“ - „Локомотив“ должен выйти очень интересным»

Экс-наставник сборной России поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Матч должен получиться крайне интересным. По сути, эта встреча подведёт итоги работы, проделанной командами в зимний период. На сборах оба коллектива показывали неплохой футбол и достойный уровень подготовки. У «Зенита» сформировался качественный костяк. А у «Локомотива» наблюдаются некоторые проблемы в атаке. Думаю, главная сложность заключается в отсутствии конкуренции в нападении после ухода Фёдора Смолова в «Сельту». Однако «железнодорожники» могут нивелировать эти сложности за счёт чётких командных действий. Победа в этом матче позволит москвичам с позитивом смотреть на оставшиеся игры сезона. А вот поражение усложнит им ситуацию, но ни в коем случае не лишит шансов на итоговый успех.