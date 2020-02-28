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Б. Игнатьев: «Матч „Зенит“ - „Локомотив“ должен выйти очень интересным»

сегодня, 05:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 19:00 Не начался

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Матч должен получиться крайне интересным. По сути, эта встреча подведёт итоги работы, проделанной командами в зимний период. На сборах оба коллектива показывали неплохой футбол и достойный уровень подготовки. У «Зенита» сформировался качественный костяк. А у «Локомотива» наблюдаются некоторые проблемы в атаке. Думаю, главная сложность заключается в отсутствии конкуренции в нападении после ухода Фёдора Смолова в «Сельту». Однако «железнодорожники» могут нивелировать эти сложности за счёт чётких командных действий. Победа в этом матче позволит москвичам с позитивом смотреть на оставшиеся игры сезона. А вот поражение усложнит им ситуацию, но ни в коем случае не лишит шансов на итоговый успех.

Напомним, из-за травмы встречу пропустит нападающий «Зенита» Артём Дзюба.

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Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 07:20
Придется москвичам смотреть на оставшиеся игры сезона без позитива...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 07:15
Хотелось бы , чтобы так было...
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