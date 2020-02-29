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Ерохин: «„Локомотив“ и другие конкуренты „Зенита“ просто так не сдадутся»

сегодня, 00:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ с московским «Локомотивом».

Это матч повышенной интенсивности, легко точно не будет. И «Локомотив», и остальные наши конкуренты в таблице просто так не сдадутся. Читаю интервью ребят из других команд и понимаю, насколько они заряжены именно на «Зенит». Так что матч против «Локо» — суперважный и с точки зрения психологии, не только таблицы.

Думаю, мы все подготовились. В последних товарищеских матчах все ребята сыграли по 90 минут, все уже в форме.

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12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 01:13
Разве это соперники, пусть между собой второе место разыгрывают.
Бинго Младший
Бинго Младший
сегодня в 00:39
конечно они просто так не сдадутся газпром занесет судьям только после этого сдадутся! все знают что зенит пшик!
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