Ерохин: «„Локомотив“ и другие конкуренты „Зенита“ просто так не сдадутся»

Полузащитник «Зенита» поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ с московским «Локомотивом».

Это матч повышенной интенсивности, легко точно не будет. И «Локомотив», и остальные наши конкуренты в таблице просто так не сдадутся. Читаю интервью ребят из других команд и понимаю, насколько они заряжены именно на «Зенит». Так что матч против «Локо» — суперважный и с точки зрения психологии, не только таблицы.

Думаю, мы все подготовились. В последних товарищеских матчах все ребята сыграли по 90 минут, все уже в форме.