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Карпин: «РФС нам запретил говорить про судей»

сегодня, 00:22
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ с «Ахматом».

В первой игре после сборов все команды начинают осторожно, аккуратно. С середины первого тайма уже пошел тот футбол, который мы хотим. Ни одной претензии предъявить команде не могу. Игроки хотели, делали, создавали, выполняли.

 Игрой доволен. Результатом, естественно, нет. Есть ли у меня вопросы к судейству? РФС нам запретил говорить про судей.

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Все комментарии
GrimlocK
GrimlocK
сегодня в 02:21
судьи, конечно, те еще судьи... но они не виноваты в убогости защитников и косоглазии нападающих. Если команда играет вяло, то нечего на судей все сваливать.
Хотя не спорю что и судьи пакостят нередко...
minai
minai
сегодня в 01:44
Зато никто не запретит про судей думать, или даже шептать. Демократия на дворе !
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 01:44
))))))))сёмин сказал на красную))
Григорий Кабирин
Григорий Кабирин
сегодня в 01:42
Может кому то нужно, что бы люди переключились с футбола на что то другое?
Faustello
Faustello
сегодня в 01:18
Скоро судьи будут возлежать в тени под мерные взмахи опахал обнаженных дев. А тренеры будут ничком ползти с жертвенными дарами и мольбой о честности и непредвзятости. Судьи же будут облизывая с перстов своих жирных икру черную и текущие струйки вин десертных смеяться над убогими и громко пускать газы под восторженное хихиканье дев. И будут их ответы таковы:
- Во имя Вилкова! Вы не заслуживаете не честности, не непредвзятости, ведь вы сами сделали нас такими, вы нас долго создавали чемоданами своими, вы, вы и вы...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 00:57
Результатом удовлетвоен.
Илья Травкин
Илья Травкин
сегодня в 00:53
Всё правильно Валера, всё как и в Стране( все видят , а говорить не могут) печалька)
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 00:47
После того как РФС запретил тренерам и игрокам обсуждать действия судей те вообще потеряли всякий страх. Теперь судья по заказу может уничтожать команду и никто не имеет права даже сказать об этом
Грибоедов ещё 200 лет назад спрашивал - А судьи кто?
Ответа нет и по сей день...
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
сегодня в 00:45
Правильно запретил.
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