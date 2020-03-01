Карпин: «РФС нам запретил говорить про судей»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ с «Ахматом».

В первой игре после сборов все команды начинают осторожно, аккуратно. С середины первого тайма уже пошел тот футбол, который мы хотим. Ни одной претензии предъявить команде не могу. Игроки хотели, делали, создавали, выполняли.



Игрой доволен. Результатом, естественно, нет. Есть ли у меня вопросы к судейству? РФС нам запретил говорить про судей.