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Голкипер Фролов признан лучшим игроком матча «Крылья Советов» – «Оренбург»

сегодня, 21:09
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов признан лучшим игроком матча 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

В первом тайме Фролов отразил пенальти в исполнении Джордже Деспотовича.

Ранее Фролов прокомментировал результат прошедшего матча.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 22:08
Поздравляю Фролова с таким достижением
unoejk
unoejk ответил Тень Аналитика
сегодня в 21:17
Добрый день. Чтобы никто не мог на него ответить и не разводить токсичность на ветке.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:12
Победила дружба.
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