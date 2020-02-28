Голкипер Фролов признан лучшим игроком матча «Крылья Советов» – «Оренбург»

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов признан лучшим игроком матча 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).
В первом тайме Фролов отразил пенальти в исполнении Джордже Деспотовича.
Ранее Фролов прокомментировал результат прошедшего матча.
|Крылья Советов1 : 1Оренбург
|Матч завершен
Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов признан лучшим игроком матча 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).
В первом тайме Фролов отразил пенальти в исполнении Джордже Деспотовича.
Ранее Фролов прокомментировал результат прошедшего матча.