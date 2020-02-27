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Хачатурянц объявил о введении единого рейтинга инспекторов и судей

сегодня, 10:54

Председатель Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о повышении квалификации российских арбитров. 

Российские арбитры провели большую работу в перерыве чемпионата и на сборах смогли познакомиться с требованиями новых руководителей департамента судейства и департамента инспектирования - Виктором Кашшаи и Сергеем Фурсой. Это высококлассные специалисты, которые призваны улучшить качество работы судей и повысить престиж профессии.

Во второй части сезона мы планируем введение единого рейтинга инспекторов и судей. Система будет помогать при назначениях на матчи и объективной оценке работы коллег по результатам проведенных игр.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что организация продолжает работать над повышением качества судейства в российском футболе.

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Faustello
Faustello
сегодня в 11:31
Вангую,с этих же выходных продолжится судейская вакханалия и скандалы.
Невозможно что то изменить словами и снятием/назначением вместо одного главаря другого.
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 11:29
Рейтинг будет зависеть от любви с детства к спартаку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:17
Удивляюсь, сколько же должностей кормятся от футбола!
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 11:00
    Anisovich
    Anisovich
    сегодня в 10:56
    Рейтинг будут составлять в тарасовке.
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