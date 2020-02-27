Хачатурянц объявил о введении единого рейтинга инспекторов и судей

Председатель Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о повышении квалификации российских арбитров.
Российские арбитры провели большую работу в перерыве чемпионата и на сборах смогли познакомиться с требованиями новых руководителей департамента судейства и департамента инспектирования - Виктором Кашшаи и Сергеем Фурсой. Это высококлассные специалисты, которые призваны улучшить качество работы судей и повысить престиж профессии.
Во второй части сезона мы планируем введение единого рейтинга инспекторов и судей. Система будет помогать при назначениях на матчи и объективной оценке работы коллег по результатам проведенных игр.
Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что организация продолжает работать над повышением качества судейства в российском футболе.
Невозможно что то изменить словами и снятием/назначением вместо одного главаря другого.
Невозможно что то изменить словами и снятием/назначением вместо одного главаря другого.