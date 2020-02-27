Хачатурянц объявил о введении единого рейтинга инспекторов и судей

Председатель Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о повышении квалификации российских арбитров.

Российские арбитры провели большую работу в перерыве чемпионата и на сборах смогли познакомиться с требованиями новых руководителей департамента судейства и департамента инспектирования - Виктором Кашшаи и Сергеем Фурсой. Это высококлассные специалисты, которые призваны улучшить качество работы судей и повысить престиж профессии.

Во второй части сезона мы планируем введение единого рейтинга инспекторов и судей. Система будет помогать при назначениях на матчи и объективной оценке работы коллег по результатам проведенных игр.