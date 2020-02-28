Петреску после вылета ЧФР пришёл на пресс-конференцию с распечаткой правил

Главный тренер «ЧФР Клуж» Дан Петреску после ответной игры с «Севильей» (0:0) в 1/16 финала Лиги Европы и вылета своей команды из турнира раскритиковал работу судей.
Полузащитник «Клужа» Константин Паун на 89-й минуте поразил ворота «Севильи», но его гол был отменён после подсказки видеоассистентов рефери.
Мы забили чистый гол! У меня есть регламент, сейчас я вам прочитаю. Здесь написано, что, если мяч попадает в руку игроку рикошетом от головы, тела или ноги соперника, находящегося рядом, то это не нарушение. Здесь был как раз такой эпизод. Это регламент УЕФА! Там не было игры рукой! Арбитр должен был сам подойти к экрану и убедиться в этом. И ведь он понимал, что это не рука! Он знает правила! Гол был отменён не по правилам, поэтому «Севилья» прошла дальше несправедливо! Ничего подобного я раньше не встречал.
Встречу обслуживала бригада арбитров из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом.