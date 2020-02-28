Петреску после вылета ЧФР пришёл на пресс-конференцию с распечаткой правил

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сегодня, 07:37

Главный тренер «ЧФР Клуж» после ответной игры с «Севильей» (0:0) в 1/16 финала Лиги Европы и вылета своей команды из турнира раскритиковал работу судей.

Полузащитник «Клужа» Константин Паун на 89-й минуте поразил ворота «Севильи», но его гол был отменён после подсказки видеоассистентов рефери.

Мы забили чистый гол! У меня есть регламент, сейчас я вам прочитаю. Здесь написано, что, если мяч попадает в руку игроку рикошетом от головы, тела или ноги соперника, находящегося рядом, то это не нарушение. Здесь был как раз такой эпизод. Это регламент УЕФА ! Там не было игры рукой! Арбитр должен был сам подойти к экрану и убедиться в этом. И ведь он понимал, что это не рука! Он знает правила! Гол был отменён не по правилам, поэтому «Севилья» прошла дальше несправедливо! Ничего подобного я раньше не встречал.

Встречу обслуживала бригада арбитров из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом.