Тренер «Портсмута»: «В игре с „Арсеналом“ на нас будет смотреть вся Англия»

Главный тренер «Портсмута» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Арсенала» в 5-м раунде Кубка Англии.

Я полон энтузиазма, и знаю, что наши болельщики будут чувствовать то же самое. Это будет совершенно иной тест для нас, и мы должны показать себя с лучшей стороны. Игроки разделяют мои идеи, самой большой целью будет выиграть этот матч и в целом Кубок. На этом и фокусируемся.

Но понятно, что любая команда хочет пробиться и участвовать в финале. В этом матче на нас будет обращено внимание всей страны, и это здорово – надеюсь, у нас будет еще много таких же матчей.