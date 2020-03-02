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Тренер «Портсмута»: «В игре с „Арсеналом“ на нас будет смотреть вся Англия»

02 марта 2020, 15:11
ПортсмутЛоготип футбольный клуб Портсмут0 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Портсмута» Кенни Джакетт поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Арсенала» в 5-м раунде Кубка Англии.

Я полон энтузиазма, и знаю, что наши болельщики будут чувствовать то же самое. Это будет совершенно иной тест для нас, и мы должны показать себя с лучшей стороны. Игроки разделяют мои идеи, самой большой целью будет выиграть этот матч и в целом Кубок. На этом и фокусируемся.

Но понятно, что любая команда хочет пробиться и участвовать в финале. В этом матче на нас будет обращено внимание всей страны, и это здорово – надеюсь, у нас будет еще много таких же матчей.

Также о предстоящем матче порассуждал тренер «Арсенала» Микель Артета

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
02 марта в 20:30
Много слов и всё в пустую
beefs
beefs
02 марта в 15:20
Как девочка, лишь бы покрасоваться..
Wolverhampton
Wolverhampton
02 марта в 15:19
Удачи!
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