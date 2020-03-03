Руководство «Реала» может сменить Зидана на Почеттино

Руководство «Реала» рассматривает возможность приглашения аргентинского специалиста Маурисио Почеттино на пост главного тренера команды. Не исключено, что ближайшим летом Почеттино сменит Зинедина Зидана в качестве наставника «сливочных».
Предыдущим клубом Почеттино был «Тоттенхэм», из которого его уволили в текущем сезоне. Отметим, что ранее появилась информация, согласно которой аргентинец может сменить Хосепа Гвардиолу в должности главного тренера «Манчестер Сити».
Но пока такой надобности нет.
Реал выиграл , наконец Классико, есть шансы стать чемпионом Испании, борьба в Лиге Чемпионов ещё не закончена .
Значительно прибавил в игре, плавно , без особых потрясении меняет состав.
Игра есть, что вы хотите от Зидана ?
Но пока такой надобности нет.
Реал выиграл , наконец Классико, есть шансы стать чемпионом Испании, борьба в Лиге Чемпионов ещё не закончена .
Значительно прибавил в игре, плавно , без особых потрясении меняет состав.
Игра есть, что вы хотите от Зидана ?
И команда и болельщики верят в Зидана и хотят что бы он тренеровал Реал так долго как сам посчитает нужным!
Зизу выиграет ещё ни один титул с Реалом!
И команда и болельщики верят в Зидана и хотят что бы он тренеровал Реал так долго как сам посчитает нужным!
Зизу выиграет ещё ни один титул с Реалом!
Нет Зидана - нет Реала и наоборот!
Нет Зидана - нет Реала и наоборот!
Да в ЛЧ есть проблемы в плей-офф, все таки там собраны лучшие из лучших, в чемпионате в атаке есть большие проблемы, которые с точки зрения набора очков, нивелируются благодаря отменной игре Куртуа поймавшего кураж, но в целом нет никакой веской причины Реалу искать нового тренера.
Да в ЛЧ есть проблемы в плей-офф, все таки там собраны лучшие из лучших, в чемпионате в атаке есть большие проблемы, которые с точки зрения набора очков, нивелируются благодаря отменной игре Куртуа поймавшего кураж, но в целом нет никакой веской причины Реалу искать нового тренера.
ЕСЛИ вилетят из лиги чемпионов то не страшно потому что Ман. Сити это не аякс чтобы стыдно было
ЕСЛИ вилетят из лиги чемпионов то не страшно потому что Ман. Сити это не аякс чтобы стыдно было