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Руководство «Реала» может сменить Зидана на Почеттино

03 марта 2020, 19:41

Руководство «Реала» рассматривает возможность приглашения аргентинского специалиста Маурисио Почеттино на пост главного тренера команды. Не исключено, что ближайшим летом Почеттино сменит Зинедина Зидана в качестве наставника «сливочных».

Предыдущим клубом Почеттино был «Тоттенхэм», из которого его уволили в текущем сезоне. Отметим, что ранее появилась информация, согласно которой аргентинец может сменить Хосепа Гвардиолу в должности главного тренера «Манчестер Сити». 

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Все комментарии
Pervomaez
Pervomaez
04 марта в 13:22
А почетино знает что такое трофей?
milanetto10
milanetto10
04 марта в 12:42
терпеть не могу не Реал не лысона французкого ,но зачем менять его у мадридцев в игре всё налаживается
Raamtvall
Raamtvall
04 марта в 10:54
Не буду полностью отметать этот вариант (Перес всё-таки товарищ волшебный в плохом смысле слова), но эти сопли про замену Зидана на кого угодно, а особенно на Почеттино, уже крайне несвежи и повторяются с завидным упорством. Тем более, ребята типа индепендента и сана процентов на 80 такими недоматериалами и живут.
Master ШиФу
Master ШиФу ответил greck
04 марта в 10:34
Смех в зале...сменить тренера Победителя на тренера, который не знает, что такое трофеи....хотя вон Барса и не такие финты устраивает....
И прокатывает, стоит лишь вспомнить Гвардиолу)))
Naimi Nabi
Naimi Nabi
04 марта в 10:29
зидан бог в современном футболе
Mangur
Mangur
04 марта в 09:59
Без комментариев
neomessi
neomessi ответил shur
04 марта в 08:17
Сейчас Барсу может взять даже Леванте.
beefs
beefs
04 марта в 08:10
Движуха...
Nety-net
Nety-net
04 марта в 07:52
Самый идеальный вариант для Реала это Зидан. Новость лижбы было
Roman73
Roman73
04 марта в 05:15
Руководство Реала всё может
Но пока такой надобности нет.
Реал выиграл , наконец Классико, есть шансы стать чемпионом Испании, борьба в Лиге Чемпионов ещё не закончена .
Значительно прибавил в игре, плавно , без особых потрясении меняет состав.
Игра есть, что вы хотите от Зидана ?
shur
shur
04 марта в 00:58
...только Барсу взяли,идиоты вы мало что ли доказательств,что чел на своём месте!!!
eleven LC
eleven LC
04 марта в 00:28, ред.
Что за глупые вбросы,новость ради новости
И команда и болельщики верят в Зидана и хотят что бы он тренеровал Реал так долго как сам посчитает нужным!
Зизу выиграет ещё ни один титул с Реалом!
NOVA
NOVA
04 марта в 00:27
зачем менять Лучшего на кое что!? дай Зизу игроков хороших летом и все будет ок!!
морозз
морозз
04 марта в 00:13
Это полный бред какого то шишанутого тролля на соккере!
Нет Зидана - нет Реала и наоборот!
Тага Дага
Тага Дага
03 марта в 23:27
Лучше Лапетеги не найти....
Томик
Томик
03 марта в 23:23, ред.
Уволить то легко, но в следующий раз может и не вернуться больше.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
03 марта в 22:35
если такое произойдёт, не удивлюсь...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
03 марта в 22:18
давно пора лысявого сплавить.толку от него сейчас ноль.вон, шишанутый плачет
VAN ARM
VAN ARM ответил гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
03 марта в 22:06
утка
это барса мстит))))
Беспределов
Беспределов
03 марта в 22:00
Беспредел руководства
всё продинамил
всё продинамил
03 марта в 21:30
Я чот не понял, Почетино будет одновременно тренировать и Реал и МС?
dino-hsv
dino-hsv
03 марта в 21:30
зидан руководит практически тем же составом, который позорился в прошлом году, и разница колосальна. ладно бы журналюги накинули это после сити, но когда победили барсу на бернабеу (а это событие довольно редкое, этим клубам друг против друга на выезде гораздо удобнее) - смешно прям даже
kolpankolpan
kolpankolpan
03 марта в 21:12
е
Ruslan3132
Ruslan3132
03 марта в 21:12
пусть лучше сменят журналиста, написавшего эту утку на более адекватного.
valt134
valt134
03 марта в 20:56
С жиру бесятся.
NGYRZ
NGYRZ
03 марта в 20:53
У Зидана пока все получается, по крайней мере в чемпионате, пусть хоть и с немного пошедшей на небольшой спад Барселоной, как главного соперника.

Да в ЛЧ есть проблемы в плей-офф, все таки там собраны лучшие из лучших, в чемпионате в атаке есть большие проблемы, которые с точки зрения набора очков, нивелируются благодаря отменной игре Куртуа поймавшего кураж, но в целом нет никакой веской причины Реалу искать нового тренера.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 марта в 20:50
Одно на другое менять...
cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 20:37
Полный беспредел.
Dima salev
Dima salev
03 марта в 20:36
Зачем менять Зидана? Они на первом месте в чемпионате.
ЕСЛИ вилетят из лиги чемпионов то не страшно потому что Ман. Сити это не аякс чтобы стыдно было
VAN ARM
VAN ARM
03 марта в 20:32
идиотская утка!!!
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