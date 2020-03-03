Руководство «Реала» может сменить Зидана на Почеттино

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03 марта 2020, 19:41

Руководство «Реала» рассматривает возможность приглашения аргентинского специалиста на пост главного тренера команды. Не исключено, что ближайшим летом Почеттино сменит в качестве наставника «сливочных».

Предыдущим клубом Почеттино был «Тоттенхэм», из которого его уволили в текущем сезоне. Отметим, что ранее появилась информация, согласно которой аргентинец может сменить в должности главного тренера «Манчестер Сити».