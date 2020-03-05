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Созин: «Ганчаренко нужно было „отбить пятюню“ Тедеско?»

05 марта 2020, 15:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Российский футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал инцидент, произошедший между главным тренером ЦСКА Виктором Ганчаренко и наставником «Спартака» Доменико Тедеско по окончании матча команд (2:3) в четвертьфинале Кубка России.

Все говорили, что для Тедеско это важнейший матч. И да, он выдался валидольным, поэтому после свистка его переполняли эмоции, он отмечал победу. Но у Ганчаренко-то эмоции были отрицательные! А Тедеско бежал к нему, размахивая руками. Так можно было бежать к Цорну или к своей девушке, а не к тренеру проигравшей команды!

А что должен был делать Ганчаренко? Побежать к Тедеско, чтобы они ударились друг от друга грудью, а потом отбили пятюню? А потом Тедеско, наверное, должен был триумфально унести Ганчаренко в раздевалку. Но с такой подачей любой тренер бы отказал Тедеско в рукопожатии. Надо было просто идти к нему спокойно. Но Тедеско немножко сошёл с ума от счастья и бежал к сопернику со спринтерской скоростью. А если бы Тедеско подошёл к Ганчаренко спокойно, то главный тренер ЦСКА пожал бы руку немцу и спокойно ушёл в раздевалку.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Ген Геныч
вчера в 18:53
Я фантазии не обсуждаю
Ген Геныч
Ген Геныч ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:23
Странная логика. А почему Зобнин свою злобу выместил на не виновном? Косил бы тогда карпова. Но почему Зобнина не изгнали немедленно с поля?
Косить мелкого?!!!Да это полный алес был бы со стороны Зобнина!!!!!!!!!А не дал арбитр КК потому что он и так понял ,что с Понсе сел в лужу и повелся на кривляния мелкого Ди Каприо ,он и вашему игроку за точно такой же снос Зобнина дал ЖК а ни КК!!!!!!!!Да а все началось именно с Бакаева-в том эпизоде арбитр не дал фол за снос Бакаева,что в последствии привело к сотрясению мозга!!!!!!Потом и пошли стычки и потасовки!!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Ген Геныч
вчера в 11:00
Странная логика. А почему Зобнин свою злобу выместил на не виновном? Косил бы тогда карпова. Но почему Зобнина не изгнали немедленно с поля?
Бутсы
Бутсы
вчера в 08:54
У коней очень странное видение приличного поведения. То что Ганчаренка повел себя как быдлан - для них нормально и приемлемо. То что Тедеско подбежал пожать ему руку - это для них он гопник. Это какой-то сюр. Если бы не этот эпизод кони бы не вылезли даже, а тут обсуждают что угодно, только не свою позорную игру и позор судейства.
stavr74
stavr74
вчера в 08:41, ред.
Проиграл цска виноват СПАРТАК
Тедеско подбежал , а не подошел к гончаренко виноват СПАРТАК
А то что СПАРТАК начал играть сразу в меньшестве , так как судейка
был полностью на стороне проигравших , кто ВИНОВАТ????
SHMEL
SHMEL ответил Ген Геныч
вчера в 07:13, ред.
Конечно известны!!!!!!!Просто этот нарцисс не умеет проигрывать вот и все!!!!!!!!
Видно нам с тобой не о чм разговривать, ты не понимаешь и не хочешь понимать элементарных вещей,правил приличия, поведения в обществе...
Ген Геныч
Ген Геныч ответил SHMEL
вчера в 03:41
Ты о чем вообще?Тебе известны вообще правила приличия? Нужно закрывать глаза на то, что человек хам? Мне фиолетово как он себя вел в Германии, человеком нужно быть везде.
Конечно известны!!!!!!!Просто этот нарцисс не умеет проигрывать вот и все!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 03:38
Поскольку как ты пишешь "удара Зобнина не было", то дальше нет смысла общаться. Зобнин скосил Облякова грубейшим приемом ударом сразу по обеим ногам. Даже комментаторы заговорили о прямой красной. Ясно , что через пару минут ему пришла ответка от Набабкина. Но ответка была слабее.
Я написал не было БЫ !!!!!!Ключевое слово БЫ!!!!!!!Если бы орбитр разобрался с эпизодом Понсе правильно и дал бы ЖК не Понсе а Карпову за симуляцию,то и от Зобнина не было бы сноса игрока армейцев,ровно как и сноса Зобнина игроком армейцев после!!!!!!!!!!!!
SHMEL
SHMEL ответил Ген Геныч
05 марта в 22:47
И что из этого то?!!!!!!Тедеско и в Германии так себя вёл и что?!!!!!!!У всех людей разные характеры а Тедеско явно меланхолик по сути ,но это же не повод отказываться пожимать руку!!!!!!!В той же Бундеслиге ему жали руку а тут нарисовался б...ь какой то ахреневший человек с явным синдромом нарциссического растройства,который возомнил о себе не бог весть что!!!!!!!! Не надо отмазывать человека за откровенно низкий поступок!!!!!!
Ты о чем вообще?Тебе известны вообще правила приличия? Нужно закрывать глаза на то, что человек хам? Мне фиолетово как он себя вел в Германии, человеком нужно быть везде.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Ген Геныч
05 марта в 22:45
Да и удара Зобнина не было бы ровно так же как и удара по Зобниниу-иденичные случаи и та и там мог судья дать прямые КК,если бы в ситуации с удалением Понсе,судья разобрался бы нормально!!!!!!!!
Поскольку как ты пишешь "удара Зобнина не было", то дальше нет смысла общаться. Зобнин скосил Облякова грубейшим приемом ударом сразу по обеим ногам. Даже комментаторы заговорили о прямой красной. Ясно , что через пару минут ему пришла ответка от Набабкина. Но ответка была слабее.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил ANATOLY KANDAUROV
05 марта в 22:07
Не Вали в кучу, сначала был умышленный фол, удар рукой в солнечное сплетение. А потом реакция пацана 17 летнего. Возможно ему было больно, возможно симмулировал. Но жёлтая была за умышленный грубый фол, а не из-за стимуляции карпова
Да и удара Зобнина не было бы ровно так же как и удара по Зобниниу-иденичные случаи и та и там мог судья дать прямые КК,если бы в ситуации с удалением Понсе,судья разобрался бы нормально!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил ANATOLY KANDAUROV
05 марта в 22:01
Каждый видит то, что хочет видеть. На повторе четко видно, что было акцентированное движение рукой в сторону Карпова. А это умышленный фол, за который полагается желтая. А за удар Зобнина наотмашь по ногам Облякова красная без вариантов. Я играл в футбол и маленько разбираюсь в нем. Желтую Понсе получил за фол, а не результате симуляции Карпова, которая возможно и была.
По Зобнину согласен!!!!!Я писал об этом раннее ,но по Понсе категорически нет!!!!!!Ты хоть отличаешь удар от выставления рук?!!!!!!!Если бы был удар,то он был бы согнутой рукой локтем а тут обычная игра корпусом с расставлением рук и тут максимум обычное нарушение да и то если уж очень захотеть но ни как ни грубая игра!!!!!!!Уже разобрали этот момент и на желтую эта ситуация вообще не тянула-максимум обычное нарушение да и то с натяжкой-обычная игровая ситуация!!!!!!!Если за такое давать ЖК,то уже в первом тайме из 20 полевых игроков на карточках было бы минимум половина!!!!!!!!!!))))))))))


Уже всё давным давно разобрали и сказали что к чему а придумывать какието феерично сказочные отмазки-это такой же цирк,который устроил этот юный актер!!!!!!))))))))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Ген Геныч
05 марта в 21:54
Удар рукой?!!)))))))))Да там Понсе даже и намека на удар не было,просто расставил руки,что бы оттеснить вот и всё!!!!!!)))))Таких эпизодов за матч шт 10-15 наберется!!!!)))))За такое вообще ничего не дают-это борьба!!!!!!)))Тем более глянь на на этого пацана в той ситуации сначало кривлялся,потом вдруг все нормально стало на 2 сек(он смотрел реакцию судьи) и дальше продолжил валяться,а потом резко встал и начал на пальцах обьяснять судье-клоун ,больше по этому юному актеру я больше ничего сказать не могу!!!!!!!)))))))))))))Да и говорят,что этот юный падован плевался в игроков соперника,за что и получил подзатыльник от Реброва!!!!!!
Каждый видит то, что хочет видеть. На повторе четко видно, что было акцентированное движение рукой в сторону Карпова. А это умышленный фол, за который полагается желтая. А за удар Зобнина наотмашь по ногам Облякова красная без вариантов. Я играл в футбол и маленько разбираюсь в нем. Желтую Понсе получил за фол, а не результате симуляции Карпова, которая возможно и была.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил ANATOLY KANDAUROV
05 марта в 21:45, ред.
Не Вали в кучу, сначала был умышленный фол, удар рукой в солнечное сплетение. А потом реакция пацана 17 летнего. Возможно ему было больно, возможно симмулировал. Но жёлтая была за умышленный грубый фол, а не из-за стимуляции карпова
Удар рукой?!!)))))))))Да там Понсе даже и намека на удар не было,просто расставил руки,что бы оттеснить вот и всё!!!!!!)))))Таких эпизодов за матч шт 10-15 наберется!!!!)))))За такое вообще ничего не дают-это борьба!!!!!!)))Тем более глянь на на этого пацана в той ситуации сначало кривлялся,потом вдруг все нормально стало на 2 сек(он смотрел реакцию судьи) и дальше продолжил валяться,а потом резко встал и начал на пальцах обьяснять судье-клоун ,больше по этому юному актеру я больше ничего сказать не могу!!!!!!!)))))))))))))Да и говорят,что этот юный падован плевался в игроков соперника,за что и получил подзатыльник от Реброва!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Ген Геныч
05 марта в 21:39, ред.
Не Вали в кучу, сначала был умышленный фол, удар рукой в солнечное сплетение. А потом реакция пацана 17 летнего. Возможно ему было больно, возможно симмулировал. Но жёлтая была за умышленный грубый фол, а не из-за стимуляции карпова
Ген Геныч
Ген Геныч ответил SHMEL
05 марта в 21:25
Созин прав.Просто Тыгдэска не воспитан, поэтому ему не ведомо как нужно общаться с тренером противоположной команды, тем более непримиримого соперника.
И что из этого то?!!!!!!Тедеско и в Германии так себя вёл и что?!!!!!!!У всех людей разные характеры а Тедеско явно меланхолик по сути ,но это же не повод отказываться пожимать руку!!!!!!!В той же Бундеслиге ему жали руку а тут нарисовался б...ь какой то ахреневший человек с явным синдромом нарциссического растройства,который возомнил о себе не бог весть что!!!!!!!!

Не надо отмазывать человека за откровенно низкий поступок!!!!!!
Сп62
Сп62
05 марта в 21:25
Тедеско в меньшенстве, с антисудейством обыграл Ганчаренко. Ну хоть в чём то надо его охаять. Упражняйтесь господа, а мы пока порадуемся победе.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил ANATOLY KANDAUROV
05 марта в 21:21
Там симулянтов полкоманды. Зобнин чуть ноги Ивану не оторвал, а сам после этого пять минут стонал и катался. А как увидел, что жёлтая, а не красная, сразу пронёсся взвизгивая и похрюкиаая.
То что Зобнин вьехал-вопросов нет,так же как и армеец после этого в Зобнина!!!!!!!

А почему не наказали защитника ЦСКА,который принял Бакаева на бедро и последний получил сотрясение мозга?!!!!!!!Ведь даже штрафного не было,хотя он просто по борцовски его принял?!!!!!!!

Ну уж если смотреть на весь матч,то про симуляцию уж лучше бы ты даже не заикался!!!!!!!Карпов по-лучше Роналдо и Неймара вчера изобразил и как итог,обсалютно нелепейшая 2ЖК Понсе!!!!!!!!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
05 марта в 20:52
Предлагаю, чтобы при победе над Спартаком какой-нибудь член тренерского штаба побажал к Тедеско отбивать пятюню. Ну просто интересно что будет.
oFANATo
oFANATo ответил Бутсы
05 марта в 19:41
    blitz
    blitz ответил serh62
    05 марта в 19:35
    Так они в своем глазу бревна не замечают, а в чужом соринку видят.
    SHMEL
    SHMEL
    05 марта в 19:28
    Созин прав.Просто Тыгдэска не воспитан, поэтому ему не ведомо как нужно общаться с тренером противоположной команды, тем более непримиримого соперника.
    Бутсы
    Бутсы ответил oFANATo
    05 марта в 19:10, ред.
    Да ужжж.........некрасиво поступил Тедеско, по свински.(((
    Сколько раз ты будешь ещё раз печатать одно и то же? Гинер клаб вчера проиграл. И как пишут ваши - по делу. Если бы не скотский поступок карлика, разговор был бы о игре. И о судействе. А вас, вчера поимели в меньшинстве. И даже крот не помог.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответил serh62
    05 марта в 19:06, ред.
    Там симулянтов полкоманды. Зобнин чуть ноги Ивану не оторвал, а сам после этого пять минут стонал и катался. А как увидел, что жёлтая, а не красная, сразу пронёсся взвизгивая и похрюкиаая.
    oFANATo
    oFANATo
    05 марта в 19:04
    Да ужжж.........некрасиво поступил Тедеско, по свински.(((
    serh62
    serh62
    05 марта в 19:02
    для Бутсы-вспомни про своих скотов времен Садырина. карпова, шалимова и других морально больных недофутболеров.
    serh62
    serh62 ответил Бутсы
    05 марта в 18:59
    Это позорище, здоровенная детина по мановению ветра подкашивается и валится на газон, в надежде на карту. Так его учили клубе Гинера, благо судейка был заряжен.
    это ты про джикию? ВЕРНО СКАЗАЛ
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил ANATOLY KANDAUROV
    05 марта в 18:58
    Такт и сдержанность в разных ситуациях - это вещи , недостижимые для немца-тренера Спартака. Я прекрасно знаю Германию, много там бывал и немного работал. В целом немцы очень тактичные люди. Я уже пообщался по этому поводу с моими друзьями из Ульма (Южная Германия) и они не поверили, что немец может так себя вести. И пояснили мне, что это у него итальянские корни проявились. Возможно. Но суть не меняется. Кстати проявленное им злорадство напоминает мне поведение Ионова, который приехал на Петровский с Кубанью (могу ошибиться) после изгнания из Зенита и пробегал после забитого гола вдоль скамейки Зенита, злорадствуя. Спортсмен должен достойно вести себя по отношению к сопернику, даже победив его. Немец был не достоин в этой ситуации.
    Какой он немец?
    Чистый макаронник - и внешне, и по характеру...
    Leningrad 84
    Leningrad 84
    05 марта в 18:53
    Очень взвешенный комментарий...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Морро
    05 марта в 18:41, ред.
    Оба тренера виноваты. Тедеско потому, что побежал не в ту сторону, надо было к Федуну, а Гончаренко виноват потому, что он не Федун.
    Браво...))....Морро...
    Коммент дня...))
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