Созин: «Ганчаренко нужно было „отбить пятюню“ Тедеско?»

Российский футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал инцидент, произошедший между главным тренером ЦСКА Виктором Ганчаренко и наставником «Спартака» Доменико Тедеско по окончании матча команд (2:3) в четвертьфинале Кубка России.
Все говорили, что для Тедеско это важнейший матч. И да, он выдался валидольным, поэтому после свистка его переполняли эмоции, он отмечал победу. Но у Ганчаренко-то эмоции были отрицательные! А Тедеско бежал к нему, размахивая руками. Так можно было бежать к Цорну или к своей девушке, а не к тренеру проигравшей команды!
А что должен был делать Ганчаренко? Побежать к Тедеско, чтобы они ударились друг от друга грудью, а потом отбили пятюню? А потом Тедеско, наверное, должен был триумфально унести Ганчаренко в раздевалку. Но с такой подачей любой тренер бы отказал Тедеско в рукопожатии. Надо было просто идти к нему спокойно. Но Тедеско немножко сошёл с ума от счастья и бежал к сопернику со спринтерской скоростью. А если бы Тедеско подошёл к Ганчаренко спокойно, то главный тренер ЦСКА пожал бы руку немцу и спокойно ушёл в раздевалку.
Тедеско подбежал , а не подошел к гончаренко виноват СПАРТАК
А то что СПАРТАК начал играть сразу в меньшестве , так как судейка
был полностью на стороне проигравших , кто ВИНОВАТ????
Тедеско подбежал , а не подошел к гончаренко виноват СПАРТАК
А то что СПАРТАК начал играть сразу в меньшестве , так как судейка
был полностью на стороне проигравших , кто ВИНОВАТ????
Уже всё давным давно разобрали и сказали что к чему а придумывать какието феерично сказочные отмазки-это такой же цирк,который устроил этот юный актер!!!!!!))))))))))
Уже всё давным давно разобрали и сказали что к чему а придумывать какието феерично сказочные отмазки-это такой же цирк,который устроил этот юный актер!!!!!!))))))))))
Не надо отмазывать человека за откровенно низкий поступок!!!!!!
Не надо отмазывать человека за откровенно низкий поступок!!!!!!
А почему не наказали защитника ЦСКА,который принял Бакаева на бедро и последний получил сотрясение мозга?!!!!!!!Ведь даже штрафного не было,хотя он просто по борцовски его принял?!!!!!!!
Ну уж если смотреть на весь матч,то про симуляцию уж лучше бы ты даже не заикался!!!!!!!Карпов по-лучше Роналдо и Неймара вчера изобразил и как итог,обсалютно нелепейшая 2ЖК Понсе!!!!!!!!
А почему не наказали защитника ЦСКА,который принял Бакаева на бедро и последний получил сотрясение мозга?!!!!!!!Ведь даже штрафного не было,хотя он просто по борцовски его принял?!!!!!!!
Ну уж если смотреть на весь матч,то про симуляцию уж лучше бы ты даже не заикался!!!!!!!Карпов по-лучше Роналдо и Неймара вчера изобразил и как итог,обсалютно нелепейшая 2ЖК Понсе!!!!!!!!
бу га га
бу га га
Чистый макаронник - и внешне, и по характеру...
Чистый макаронник - и внешне, и по характеру...
Коммент дня...))
Коммент дня...))