Созин: «Ганчаренко нужно было „отбить пятюню“ Тедеско?»

Российский футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал инцидент, произошедший между главным тренером ЦСКА и наставником «Спартака» по окончании матча команд (2:3) в четвертьфинале Кубка России.

Все говорили, что для Тедеско это важнейший матч. И да, он выдался валидольным, поэтому после свистка его переполняли эмоции, он отмечал победу. Но у Ганчаренко-то эмоции были отрицательные! А Тедеско бежал к нему, размахивая руками. Так можно было бежать к Цорну или к своей девушке, а не к тренеру проигравшей команды!