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Ткаченко: «Смелый шаг — отказаться от 25 млн евро за Чалова»

05 марта 2020, 15:33

Футбольный агент Герман Ткаченко прокомментировал несостоявшийся трансфер нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Кристал Пэлас» за 25 млн фунтов.

Чалов? Интерес к нему невероятный. «Кристал Пэлас» давал за Федора 25 млн фунтов? Я считаю, это смелый шаг — дать 25 млн фунтов за Чалова. Но еще более смелый шаг — отказаться принять их. Я бы так сказал — смелый. Чтобы другие слова не использовать.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответил pomor 445
05 марта в 21:21
С конюшни в последнее время ничего кроме вранья не доносится, а банкрот, судя по всему, потерял к клубу всякий интерес и ничего, кроме понтов, не демонстрирует.
    pomor 445
    pomor 445
    05 марта в 20:35
    С конюшни в последнее время ничего кроме вранья не доносится, а банкрот, судя по всему, потерял к клубу всякий интерес и ничего, кроме понтов, не демонстрирует.
    dino-hsv
    dino-hsv ответил makkie
    05 марта в 20:25
    Да какие 25 млн? Кто эти безумцы, что предлагают такие деньги за Чалова. Вчера Феди даже на поле видно не было, что Ганчаренко с досады заменил его во втором тайме. Вообще, в последних матчах он сам не свой. Пик был раньше, а сейчас спад. Купят ли его летом, большой вопрос?
    это апл. там 25 млн - это сдача с покупки игрока под основу :)
    Верг
    Верг
    05 марта в 19:50, ред.
    ПОхоже феденька и подобные ему футболисты не знают, что крупные клубы, топ клубы приобретая игроков, отдают из в аренду, особенно если они из другого чемпионата и только на основании шлифовки навыков в средней команде или команде аутсайдере - если игрок в аренде начинает себя показывать - берут уже в основную команду ито поначалу просто в заявку на матч на скамейку, давая постепенные шансы. Тренеры и функционеры любят трудолюбивых ребят, знающих язык в стране в которой те играют, смотрят как себя показывает на тренировках, смотрят за пунктуальностью, жизнью игрока за пределами стадиона и трен базы. Но нашим бездарям лучше сидеть на паспорте и вечно мечтать о реалах барселонах и ливерпулях
    Garrincha58
    Garrincha58
    05 марта в 18:30
    кто даст за это бревно 25 там таких как он пруд пруди
    VAN ARM
    VAN ARM
    05 марта в 18:14
    уткаот уткина
    ermak6848
    ermak6848
    05 марта в 17:09
    время покажет
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    05 марта в 17:02
    Да были ли эти 25 лямов? Может никаких лямов то и не было?
    Новости Тарасовки
    Новости Тарасовки
    05 марта в 16:53
    Особенно, если их никто не предлагал.
    makkie
    makkie
    05 марта в 16:31
    Да какие 25 млн? Кто эти безумцы, что предлагают такие деньги за Чалова.
    Вчера Феди даже на поле видно не было, что Ганчаренко с досады заменил его во втором тайме.
    Вообще, в последних матчах он сам не свой. Пик был раньше, а сейчас спад.

    Купят ли его летом, большой вопрос?
    Caniggia
    Caniggia
    05 марта в 16:29
    Если за Чалова предлагали 25 лямов, то отказ - это не смелый шаг, а идиотский!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    05 марта в 16:21
    Надо было летом Федю продавать. А сейчас за него и половины не дадут. Ощущение , что сейчас и год назад играли два разных Феди.
    Сейчас Чалов хуже любого ФНЛщика!!!
    cska vperiod
    cska vperiod
    05 марта в 16:13
    Ткаченко это кто?
    Jantu
    Jantu
    05 марта в 15:57
    Мало верится в сей факт, скорее очередной пиар мертвого бревна.
    mihaluch
    mihaluch
    05 марта в 15:51
    Смелость города берёт
    VIPded
    VIPded
    05 марта в 15:45
    Ну да, согласен с Германом.)))
    cska minus
    cska minus
    05 марта в 15:38
    Другие слова - обо...лись с трансфером.
    Footbolista
    Footbolista
    05 марта в 15:38
    Очень смело отказаться от денег, которые никто не дал...
    Colchoneros
    Colchoneros
    05 марта в 15:38
    Чалов бревно!
    Ну какие 25 лямов!
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