Ткаченко: «Смелый шаг — отказаться от 25 млн евро за Чалова»

Футбольный агент Герман Ткаченко прокомментировал несостоявшийся трансфер нападающего ЦСКА в «Кристал Пэлас» за 25 млн фунтов.

Чалов? Интерес к нему невероятный. «Кристал Пэлас» давал за Федора 25 млн фунтов? Я считаю, это смелый шаг — дать 25 млн фунтов за Чалова. Но еще более смелый шаг — отказаться принять их. Я бы так сказал — смелый. Чтобы другие слова не использовать.