Ткаченко: «Смелый шаг — отказаться от 25 млн евро за Чалова»

Футбольный агент Герман Ткаченко прокомментировал несостоявшийся трансфер нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Кристал Пэлас» за 25 млн фунтов.
Чалов? Интерес к нему невероятный. «Кристал Пэлас» давал за Федора 25 млн фунтов? Я считаю, это смелый шаг — дать 25 млн фунтов за Чалова. Но еще более смелый шаг — отказаться принять их. Я бы так сказал — смелый. Чтобы другие слова не использовать.
Вчера Феди даже на поле видно не было, что Ганчаренко с досады заменил его во втором тайме.
Вообще, в последних матчах он сам не свой. Пик был раньше, а сейчас спад.
Купят ли его летом, большой вопрос?
Вчера Феди даже на поле видно не было, что Ганчаренко с досады заменил его во втором тайме.
Вообще, в последних матчах он сам не свой. Пик был раньше, а сейчас спад.
Купят ли его летом, большой вопрос?
Сейчас Чалов хуже любого ФНЛщика!!!
Сейчас Чалов хуже любого ФНЛщика!!!
Ну какие 25 лямов!
Ну какие 25 лямов!