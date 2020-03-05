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Павлюченко: «Ганчаренко не пожал руку Тедеско из-за эмоций»

05 марта 2020, 16:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Бывший российский футболист Роман Павлюченко прокомментировал итоги матча 1/4 финала Кубка России «Спартак» — ЦСКА.

Матчи «Спартака» и ЦСКА – это всегда накал страстей, стычки, драки. Вчера команды это ещё раз доказали, был сумасшедший матч. Я получил большое удовольствие от игры.

Что касается пенальти в ворота ЦСКА, то, наверное, судьи и помощники, смотрящие VAR, побоялись взять на себя ответственность, потому что игра бы тогда закончилось. Но если есть VAR на всех играх, тогда нужно справедливо судить. Я считаю, что пенальти надо было ставить. Видно было, что Понсе стоял сзади игрока ЦСКА и был готов пробить в одно касание, но мяч попал в руку, и, как мне показалось, мяч изменил траекторию. Если бы там не было Понсе, тогда бы ещё ладно, но так как там был нападающий, то пенальти был.

По поводу удаления Понсе — это опять вопрос к VAR. Игрока нужно было вернуть. Следующую игру Понсе должен играть. Красную карточку должны отменить, потому что это был не удар в лицо, а защитнику ЦСКА за этот момент надо пятёрку поставить. Я как нападающий сыграл бы как Понсе, чтобы зацепится за мяч. А защитник Неймара исполнил. Поэтому удаление — тоже неправильное решение, но это дерби — тяжёлая игра.

Ганчаренко не пожал руку Тедеско из-за эмоций. Может быть, сейчас будут говорить, что так вести себя нельзя, но на месте Ганчаренко я бы повёл себя так же и не пожал руку. Во время матча они кричали что-то друг другу, может, были оскорбления. У Ганчаренко могла быть обида на Тедеско. Из 100 тренеров, наверно, 99 тоже бы не подали руку. Но это эмоции, его тоже можно понять. Я думаю, если сегодня Ганчаренко спросить об этом эпизоде, то он мог бы извиниться. Это нормальная рабочая обстановка на дерби.

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Все комментарии
bankirr
bankirr
05 марта в 21:11
Гончаренко второй раз проиграл Тедеско, это куда важней.
Сп62
Сп62
05 марта в 21:07
Просто Ганчаренко не знает тех языков, которыми владеет Тедеско. Вот и не поняли друг друга.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
05 марта в 19:15
Зацепится за мяч?!Что сделать?"Зацепиться"
Leningrad 84
Leningrad 84
05 марта в 18:45
По поводу пенальти - Рома не прав, а в остальном - очень даже разумно рассуждает...
makkie
makkie ответил cska vperiod
05 марта в 18:35
В перерыве игры произошёл более недостойный поступок со стороны взрослого человека по кличке штанголиз из тарасовки, который дал пинок мальчику Карпову, который ему в сыновья годится и помоему эта тема больше требует к себе внимания обсуждению чем отказ Михайловича пожать руку фрицу.
Давай обсудим!

Этот "мальчик Карпов" вначале сломал Бакаева, а затем плюнул в него. И весь тайм задирал игроков Спартака, что даже у Реброва не выдержали нервы. Что скажешь?
itujan
itujan
05 марта в 18:04
Футбол ушел на второй план, рукопожатие в этот вечер было главным.
112910415
112910415
05 марта в 17:53
Рома судит здраво
VIPded
VIPded
05 марта в 17:52
Всё правильно сказал.
cska vperiod
cska vperiod
05 марта в 17:25, ред.
В перерыве игры произошёл более недостойный поступок со стороны взрослого человека по кличке штанголиз из тарасовки, который дал пинок мальчику Карпову, который ему в сыновья годится и помоему эта тема больше требует к себе внимания обсуждению чем отказ Михайловича пожать руку фрицу.
cska vperiod
cska vperiod ответил unoejk
05 марта в 17:21
Добрый день. Это троллинг. Прикрыл.
Это оскорбление, но я так понимаю у вас свой регламент.
itujan
itujan
05 марта в 17:00
Не пожал и не пожал, что тут такого.
Бутсы
Бутсы ответил unoejk
05 марта в 16:48
Добрый день. Это троллинг. Прикрыл.
Быдло - это литературное слово, и даже не ругательное. Как и слово - скот, безвольная толпа. Хорошо, давайте вы сами придумаете слово, которым можно охарактеризовать поступок Ганчаренки и не скрыть его под спойлер? Ида, сомневаюсь что у цска есть миллионы поклонников.
unoejk
unoejk ответил cska vperiod
05 марта в 16:16
Господин модератор! Вы забанили мой аккаунт цска плюс навечно якобы за то, что постоянный троллинг, а вот: *** это от пользователя бутсы и по вашему оскорбление миллионов людей норма.
Добрый день. Это троллинг. Прикрыл.
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