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Икарди может покинуть ПСЖ из-за натянутых отношений с Неймаром и Мбаппе

вчера, 16:59

Форвард «Интера» Мауро Икарди, выступающий за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды, может покинуть парижский клуб из-за непростых отношений с партнерами по команде – нападающими Неймаром и Килианом Мбаппе. У Икарди не получается найти общий язык с Неймаром и Мбаппе, и он не чувствует себя счастливым, играя за ПСЖ, сообщает источник со ссылкой на L’Equipe.

Напомним, что Икарди пополнил состав ПСЖ в начале сентября. Парижане могут выкупить у «Интера» контракт игрока в следующее трансферное окно. При этом СМИ сообщают, что на форварда продолжает претендовать «Ювентус».

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Все комментарии
рус фан
рус фан
вчера в 23:11
Когда человек г.....он, то и отношения с ним натянутые.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:10
Конфликтный какой то Мауро
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
вчера в 19:39
Везде конфликтует.
112910415
112910415
вчера в 19:31
ух, как всё сложно
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Maximiliano_777
вчера в 19:15
С Вандой))
Эт-точно!!!
Maximiliano_777
Maximiliano_777 ответил Leha-ha50
вчера в 19:09
А с кем у Икарди ненатянутые отношения???
С Вандой))
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:38
У икарди есть запасной аэродром в челси потому он уверен в себе
Donner
Donner
вчера в 18:32
Опять жена возбудила?
An Jo
An Jo
вчера в 18:06
да и фиг с ним. человек скандал какой то.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:33
А с кем у Икарди ненатянутые отношения???
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