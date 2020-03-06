Икарди может покинуть ПСЖ из-за натянутых отношений с Неймаром и Мбаппе

Форвард «Интера» Мауро Икарди, выступающий за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды, может покинуть парижский клуб из-за непростых отношений с партнерами по команде – нападающими Неймаром и Килианом Мбаппе. У Икарди не получается найти общий язык с Неймаром и Мбаппе, и он не чувствует себя счастливым, играя за ПСЖ, сообщает источник со ссылкой на L’Equipe.
Напомним, что Икарди пополнил состав ПСЖ в начале сентября. Парижане могут выкупить у «Интера» контракт игрока в следующее трансферное окно. При этом СМИ сообщают, что на форварда продолжает претендовать «Ювентус».