Икарди может покинуть ПСЖ из-за натянутых отношений с Неймаром и Мбаппе

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вчера, 16:59

Форвард «Интера» , выступающий за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды, может покинуть парижский клуб из-за непростых отношений с партнерами по команде – нападающими Неймаром и . У Икарди не получается найти общий язык с Неймаром и Мбаппе, и он не чувствует себя счастливым, играя за ПСЖ , сообщает источник со ссылкой на L’Equipe.